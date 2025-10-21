Alpha: «Κλείδωσε» επίσημα την πρεμιέρα του έκτου κύκλου της σειρας «Το σόι σου»

Η πιθανολογία για την επανεμφάνιση των – επιτέλους – νέων επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου» που καλλιεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα, έλαβε τέλος.

Ο Alpha «ανέβασε» στα σόσιαλ μίντια τίζερς που ενημερώνουν ότι η έναρξη προβολής επεισοδίων του έκτου κύκλου της θρυλικής σειράς θα πραγματοποιηθεί – εν τέλει – στις 31 Οκτωβρίου, στις 20.00.

Τονίζεται, δε, πως η πρεμιέρα θα γίνει με διπλό επεισόδιο.

