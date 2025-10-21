Alpha: «Κλείδωσε» επίσημα την πρεμιέρα του έκτου κύκλου της σειρας «Το σόι σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η πιθανολογία για την επανεμφάνιση των – επιτέλους – νέων επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου» που καλλιεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα, έλαβε τέλος.
Ο Alpha «ανέβασε» στα σόσιαλ μίντια τίζερς που ενημερώνουν ότι η έναρξη προβολής επεισοδίων του έκτου κύκλου της θρυλικής σειράς θα πραγματοποιηθεί – εν τέλει – στις 31 Οκτωβρίου, στις 20.00.
Τονίζεται, δε, πως η πρεμιέρα θα γίνει με διπλό επεισόδιο.
Διαβάστε επίσης
Το Τρίτο τιμά τον άνθρωπο που το έκανε να «ανθίσει» – Μεγάλο αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι
Το «The Voice of Greece» κατάφερε νταμπλ υψηλής τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18-19/10)
ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία από αύριο στην ΑΥΓΗ – Στάσεις εργασίας στον ΚΟΚΚΙΝΟ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.