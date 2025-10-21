Ισραήλ: Στον αρχιλοχία Ταλ Χάιμι ανήκει η σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς

Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η 13η σορός που τους παραδόθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον Ταλ Χάιμι, έναν αρχιλοχία που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

After more than two painful years, the body of Advanced Staff Sergeant Major (res.) Tal Haimi has been identified. Tal fell in battle on October 7 while defending his community in Nir Yitzhak.



May his memory be a blessing🕯️ pic.twitter.com/v1dNQlxqpX October 21, 2025

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του στρατού ενημέρωσαν την οικογένεια του ομήρου, του αρχιλοχία Ταλ Χάμι, ότι ο συγγενής τους επέστρεψε στο Ισραήλ», επεσήμανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Tal Haimi z”l, a third-generation member of Kibbutz Nir Yitzhak, was a lover of life and pillar of the community. Tal loved to work on the dairy farm in the Kibbutz and was also a mechanical engineer.



Tal married his high school sweetheart, Ela, and the two have four beautiful… pic.twitter.com/hWxNIXV61W — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 20, 2025

Ο 41χρονος Χάιμι, διοικητής μιας πολιτοφυλακής άμυνας του κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ, σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και το πτώμα του μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

