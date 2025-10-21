search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
21.10.2025

Ισραήλ: Στον αρχιλοχία Ταλ Χάιμι ανήκει η σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς

21.10.2025 08:57
Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η 13η σορός που τους παραδόθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον Ταλ Χάιμι, έναν αρχιλοχία που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του στρατού ενημέρωσαν την οικογένεια του ομήρου, του αρχιλοχία Ταλ Χάμι, ότι ο συγγενής τους επέστρεψε στο Ισραήλ», επεσήμανε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο 41χρονος Χάιμι, διοικητής μιας πολιτοφυλακής άμυνας του κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ, σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και το πτώμα του μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

1 / 3