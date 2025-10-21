search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 22:59
21.10.2025 21:29

Κασσελάκης: Ηθικά αντιφατικό να επικαλούνται την «τάξη» και την «καθαριότητα» για να περιορίσουν συνταγματικά δικαιώματα

21.10.2025 21:29
kasselakis 665- new

Για «φτώχεια, εγκατάλειψη και υποδομές ντροπής» που συνάντησε σε πρόσφατη επίσκεψη στην Ξάνθη μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του 2ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

«Το οδικό δίκτυο μεταξύ Ξάνθης και Εχίνου είναι απαράδεκτο. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει και να αγκαλιάσει τους μειονοτικούς συμπολίτες μας, που είναι ισότιμοι Έλληνες», είπε, ενώ για το δημογραφικό πρόβλημα σχολίασε: «Τα χωριά και οι πόλεις ερημώνουν. Το δημογραφικό και οι υποδομές είναι το Α και το Ω για την αλλαγή πορείας της Περιφέρειας και της χώρας».

Για την ιδεολογική ταυτότητα του Κινήματος Δημοκρατίας, σημείωσε πως ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, μέρος της ομάδας Renew Europe και πως «αυτό που μετρά είναι αν μια πολιτική βελτιώνει τη ζωή της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Κληθείς να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Ιδεολογικά είμαστε κοντά, αλλά μας χωρίζουν αξιακά και ηθικά ζητήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με όσους φέρουν ευθύνη για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ».

Όσον αφορά τη συζήτηση στη Βουλή και το νόμο που αλλάζει τις αρμοδιότητες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εξέφρασε την άποψη ότι «το Σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, όταν αυτό ασκείται ήσυχα και χωρίς όπλα». «Αυτό ακριβώς έκανε ο Πάνος Ρούτσι. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο ελευθερίας — εκεί τιμώνται όσοι πολέμησαν για τη δημοκρατία. Είναι ηθικά αντιφατικό να επικαλείται κανείς την “τάξη” και την “καθαριότητα” για να περιορίσει συνταγματικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, όπως τα σκάνδαλα και η συγκάλυψη μέσω του άρθρου 86», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη διαφθορά και τα εξώδικα που έλαβε από τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, σχολίασε πως «Η ερώτηση δεν είναι γιατί λαμβάνω εγώ εξώδικα, αλλά γιατί δεν λαμβάνουν όσοι έχουν ευθύνες».

«Πού είναι τα εξώδικα για τα εσφαλμένα πόθεν έσχες του κυρίου Αυγενάκη; Για τη συναλλαγή του μέσω της μονοπρόσωπης εταιρείας “Κορόμηλο Α.Ε.”, που φαίνεται να λειτουργεί ως αγωγός χρημάτων για την πώληση του ακινήτου του; Γιατί δεν εξηγεί ποιος είναι ο αγοραστής; Ποιος είναι ο κύριος Δημητριάδης; Ο ίδιος που παρακολουθούσε στρατιωτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και υπουργούς;», σημείωσε, ενώ δήλωσε πως δεν θα φοβηθεί κανέναν.

«Την ώρα που ο κόσμος στη Θράκη πεινάει και ζητά λύσεις, η κυβέρνηση νομοθετεί για να προστατεύει υπουργούς. Αν αυτή είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας, τότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», τόνισε ο Στ. Κασσελακης.

trumo rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

savvopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θλίψη αποχαιρετά τον Σαββόπουλο ο πολιτικός κόσμος

broadway
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι μουσικοί του Μπροντγουέι απειλούν με απεργία

dionysis-savvopoulos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θλίψη για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου: Η διαδρομή του «Νιόνιου» από τη Θεσσαλονίκη στις σκηνές της Αθήνας

kardasian jenner 55- new
LIFESTYLE

Oι ευχές της Κρις Τζένερ για τα γενέθλια της Κιμ Καρντάσιαν: «Υπήρξες μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα μπορούσα να ζητήσω»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

aria kalyva 66- new
MEDIA

Τη συνεργασία της με το Open ανακοίνωσε η Άρια Καλύβα

