Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

21.10.2025 19:51

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

21.10.2025 19:51
famellos

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος αποκαλώντας τον πρωθυπουργό «λαγό» που αποχώρησε άρον άρον από την αίθουσα της Ολομέλειας μόλις έγινε γνωστή η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Εκδηλώθηκε η οξύτατη διαφοροποίηση Δένδια και το έβαλε στα πόδια, έφυγε σαν λαγός», είπε για τον κ. Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να έρθει άμεσα στη Βουλή. «Να μας πει αν υπάρχει πλειοψηφία, να έρθει τώρα στη Βουλή ο κ. Δένδιας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «τροπολογία της ντροπής» που «προσβάλλει το Σύνταγμα, την ιστορική μνήμη και τους αγώνες των Ελλήνων πολιτών, καθώς απαγορεύει τις συναθροίσεις ακόμα και στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «ο Πάνος Ρούτσι θα είχε συλληφθεί σήμερα και θα απαιτούσε ένα χρόνο φυλάκισης…», είπε, αποκαλώντας τον τον πρωθυπουργό «αδίστακτο ψεύτη» που πρέπει να φύγει «για να ανασάνει η χώρα, να ανασάνει το Σύνταγμα».

«Είναι προφανές ότι θέλετε να καλμάρετε τις ακροδεξιές φωνές και προσπαθείτε να τρομοκρατήσετε τους πολίτες», είπε και κάλεσε τους αρχηγούς των κομμάτων του αποκαλούμενου προοδευτικού μετώπου στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

