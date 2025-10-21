ΠΑΣΟΚ: Μετωπική με κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Την άλλη εβδομάδα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ για το συνέδριο

Στη Βουλή είναι από χθές το απόγευμα η τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Με βάση αυτή απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου. Παράλληλα απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Για το ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία αυτή αποτελεί ένα κομμάτι του πάζλ της κυβερνητικής στρατηγικής για να απευθυνθεί στο δεξιό ακροατήριο που μεγάλο του μέρος κατευθύνεται σε άλλες πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, εκτιμούν ότι οφείλεται σε υπουργικές κόντρες που συνοδεύονται από επιθέσεις σε συγγενείς για να αλλάξει το επίκεντρο από τα σημαντικά ζητήματα για την κοινωνία.

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι στο τέλος της ημέρας στο Μαξίμου, έχουν ως προτεραιότητα να πιέσουν τον Νίκο Δένδια με τις ευθύνες που δίνονται στο Υπουργείο Άμυνας, για να φρενάρουν τις ηγετικές του βλέψεις όπως εκτιμούν. «Διχάζουν με ένα μνημείο που θα έπρεπε να ενώνει με το βλέμμα στα δεξιά της ΝΔ», υπογραμμίζουν στελέχη του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ θα πάει σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση στη Βουλή καταψηφίζοντας την τροπολογία και ανεβάζοντας τα πολιτικά ντεσιμπέλ στην αντιπαράθεση.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη δείχνουν ότι δεν θα συνεδριάσει τελικά αυτή την εβδομάδα η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η συνεδρίαση της θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα οριστεί από την πρώτη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, αν δεν έχουν κλείσει και όλα τα πρακτικά ζητήματα όπως ο χώρος που θα γίνει. Με αυτά τα δεδομένα το συνέδριο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους αλλά στις αρχές του επόμενου, εφόσον έχουν ξεκαθαριστεί όλα τα διαδικαστικά.

