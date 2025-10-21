Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Να πάει την Βανδή το περιπολικό, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν;»

Την αντίδραση του πατέρα της Κυριακής Γρίβα προκάλεσε η είδηση ότι περιπολικό μετέφερε την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο της, επειδή το αμάξι της έπαθε λάστιχο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;» αναρωτήθηκε ο πατέρας της Κυριακής, που όταν ζήτησε να τη μεταφέρουν με περιπολικό στο σπίτι της, έλαβε την απάντηση «κυρία μου δεν είναι ταξί».

«Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή λίγα λεπτά αργότερα δολοφονήθηκε στην είσοδο του από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων από τον πρώην σύντροφο της.

Η απάντηση της αστυνομίας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η Δέσποινα Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής τον Αύγουστο, όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού. Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά, με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε το συμβάν και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή -σημείωσαν οι ίδιες πηγές- οι αστυνομικοί μερίμνησαν για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος έτσι ώστε να αποφευχθεί τροχαίο ατύχημα στο σημείο.

Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 το περιπολικό μετέφερε την τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο και όχι στο πλησιέστερο σημείο.

