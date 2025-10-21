search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

21.10.2025 17:49

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Να πάει την Βανδή το περιπολικό, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν;»

21.10.2025 17:49
grivas-sakis

Την αντίδραση του πατέρα της Κυριακής Γρίβα προκάλεσε η είδηση ότι περιπολικό μετέφερε την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο της, επειδή το αμάξι της έπαθε λάστιχο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;» αναρωτήθηκε ο πατέρας της Κυριακής, που όταν ζήτησε να τη μεταφέρουν με περιπολικό στο σπίτι της, έλαβε την απάντηση «κυρία μου δεν είναι ταξί».

«Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή λίγα λεπτά αργότερα δολοφονήθηκε στην είσοδο του από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων από τον πρώην σύντροφο της.

Η απάντηση της αστυνομίας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η Δέσποινα Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής τον Αύγουστο, όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού. Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά, με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε το συμβάν και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή -σημείωσαν οι ίδιες πηγές- οι αστυνομικοί μερίμνησαν για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος έτσι ώστε να αποφευχθεί τροχαίο ατύχημα στο σημείο.

Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 το περιπολικό μετέφερε την τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο και όχι στο πλησιέστερο σημείο.

Netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

kakokairia 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα, πόσο θα διαρκέσει

grivas-sakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Να πάει την Βανδή το περιπολικό, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν;»

mitsotakis-vouli-345345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Είναι ιερός χώρος, όχι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων» λέει ο Μητσοτάκης

sivitanideios kallithea 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σιβιτανίδειος: Εξωσχολικός χαστούκισε διευθύντρια ΕΠΑΛ και έβρισε καθηγητές

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

1 / 3