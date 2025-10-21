Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος – Πένθος στην ελληνική ροκ σκηνή, η ανάρτηση των Magic De Spell

Η ελληνική ροκ σκηνή πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Ψωμόπουλου. Τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του μουσικού, στιχουργού και μέλους του ροκ συγκροτήματος Magic De Spell έκανε γνωστή με ανάρτησή της η μπάντα στα social media.

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας. Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών.

Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998. Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω..»

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος υπήρξε κομβική φιγούρα της ελληνικής ροκ κοινότητας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ως μάνατζερ και συνεργάτης, συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία των Magic De Spell, αλλά και άλλων σχημάτων, ενώ είχε διατελέσει μάνατζερ του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στήριξε νεότερα ροκ συγκροτήματα σε μια δύσκολη εποχή για το είδος.

Πέρα από τη μουσική του δραστηριότητα, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση συναυλιών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου, λειτουργώντας πάντα διακριτικά, μακριά από τη δημοσιότητα.

Διαβάστε επίσης:

Green Day: Το «American Idiot» ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο: Έργο του Φράνσις Μπέικον πωλήθηκε 17,6 εκατ. δολάρια

Δυο αστέρια σ’ ένα ρεσιτάλ