search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 10:24

Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος – Πένθος στην ελληνική ροκ σκηνή, η ανάρτηση των Magic De Spell

21.10.2025 10:24
psomopoulos_magicdespell

Η ελληνική ροκ σκηνή πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Ψωμόπουλου. Τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του μουσικού, στιχουργού και μέλους του ροκ συγκροτήματος Magic De Spell έκανε γνωστή με ανάρτησή της η μπάντα στα social media.

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας. Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών.

Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998. Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω..»

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος υπήρξε κομβική φιγούρα της ελληνικής ροκ κοινότητας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ως μάνατζερ και συνεργάτης, συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία των Magic De Spell, αλλά και άλλων σχημάτων, ενώ είχε διατελέσει μάνατζερ του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στήριξε νεότερα ροκ συγκροτήματα σε μια δύσκολη εποχή για το είδος.

Πέρα από τη μουσική του δραστηριότητα, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση συναυλιών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου, λειτουργώντας πάντα διακριτικά, μακριά από τη δημοσιότητα.

Διαβάστε επίσης:

Green Day: Το «American Idiot» ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο: Έργο του Φράνσις Μπέικον πωλήθηκε 17,6 εκατ. δολάρια

Δυο αστέρια σ’ ένα ρεσιτάλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

troxaio_lasithi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:38
adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

1 / 3