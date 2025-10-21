Προοδευτικές συνεργασίες και ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, τα μηνύματα Φάμελλου λίγα εικοσιτετράωρα πριν την κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία

Επιμένει στην ανάγκη των προοδευτικών συνεργασιών ο Σωκράτης Φάμελλος, άμεσα και όχι κοντά στις εκλογές, ώστε να καταστεί εφικτό να διαμορφωθεί έγκαιρα ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για το οποίο όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικεί τη «μαρκίζα», αν και επιθυμεί να είναι ο καταλύτης της ένωσης και της συσπείρωσης όλων αυτών των δυνάμεων.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Star Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του σε Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή, ο Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων, ώστε στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο το οποίο να μπορεί και να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, όχι απλά να είναι αντιπολίτευση» και πως «η μεγαλύτερη πολιτική συνεισφορά στον ελληνικό λαό σήμερα είναι πώς θα ενωθούν δυνάμεις».

Ταυτόχρονα όμως επέμεινε και στο μήνυμα πως -έχοντας «διαφορετική οπτική» σε αυτό με τον Αλέξη Τσίπρα – στόχος του είναι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ.

«Επιλογή μου η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ»

Ερωτηθείς σχετικά τόνισε πως «έκανε μια επιλογή ο Αλέξης Τσίπρας, τοποθετήθηκα την ίδια μέρα που έκανε την ανακοίνωση της παραίτησης. Είπα ξεκάθαρα πως τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα και τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί και το κεφάλαιο που έχει, αλλά ταυτόχρονα και τη διαφορετική οπτική που έχουμε όσον αφορά το, πού πρέπει να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος.

Η δική μου επιλογή και εισήγηση και ευθύνη πλέον και δέσμευση, είναι η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να παίξει το ρόλο της πρόσκλησης και της ένωσης και της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων».

Στο ερώτημα αν σε αυτή τη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων θα ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, πρόβαλε το σκεπτικό ότι το θέμα της ηγεσίας είναι πρωθύστερο και δεν είναι ουσιώδες αυτή τη στιγμή:

«Δεν πρέπει να βάζουμε εκ των προτέρων καμία προϋπόθεση σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αν φτάσουμε στη συζήτηση του τέλους, που είναι η εκπροσώπηση συνεργατικών σχημάτων, θα μπορούσε από πολλές πλευρές και δεν λέω μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, να μπουν θέματα και διαφοροποιήσεις ως προς την εκπροσώπηση και τη θέση του επικεφαλής και να χάσουμε την ουσία».



Σε κάθε περίπτωση, διεμήνυσε πως ο ίδιος προσωπικά έχει επιλέξει να δώσει όλες τις δυνάμεις του στο «μείζον», όπως είπε, δηλαδή να υπάρχει προοδευτική συνεργασία. Τόνισε δε ότι «δεν διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μπει το όνομα του πρώτο στις συνεργασίες. Μακάρι να υπήρξε από άλλο κόμμα αυτή η πρόταση και εμείς να λέγαμε “ναι”».

Πιο καθαρό σήμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στον Τσίπρα ζητούν στελέχη της πλειοψηφίας

Προοδευτικές συνεργασίες και ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ είναι λοιπόν το μήνυμα που στέλνει ο Σωκράτης Φάμελλος, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας (την Πέμπτη) όπου θα τεθεί το ζήτημα πώς πορεύεται το κόμμα μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Σημειώνεται ότι μεγάλη μερίδα στελεχών της πλειοψηφίας θέλει να υπάρχει ένα πιο ξεκάθαρο σήμα ότι είναι ανοιχτή η συμπόρευση στο μέλλον με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά την παραίτηση και τα σημερινά μηνύματα ότι κατεβαίνει μόνος στην κοινωνία. Εκτιμούν ότι μια γραμμή που μιλά για παράλληλες πορείες που είναι δυνατό να συγκλίνουν στο πλαίσιο ενός προοδευτικού μετώπου είναι μια γραμμή που μπορεί να συγκρατήσει τη βάση, όταν από την άλλη θεωρούν ότι μια γραμμή «επιθετική» προς τον Αλέξη Τσίπρα (όπως αυτή του Πολάκη που μίλησε για «5η διάσπαση») θα ενισχύσει τις φυγόκεντρες τάσεις.

Είναι ενδεικτική η αναφορά του εκπροσώπου Τύπου Κ. Ζαχαριάδη στο Kontra Channel ότι σωστά ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε, όπως και ο Τσίπρας, ότι «οι διαδρομές μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί από εδώ και πέρα να μην είναι ταυτόσημες αλλά εκτιμώ θα είναι κοντινές και στα μεγάλα ζητήματα συγκλίνουσες. Μπορεί να μην είμαστε στην ίδια κομματική στέγη αλλά έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών, αξιών και οραμάτων».

