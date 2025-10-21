Συγκέντρωση κατά της τροπολογίας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διαδηλώνοντας κατά της τροπολογίας που απαγορεύει τις συναθροίσεις σε αυτό.

Πολίτες άναψαν κεριά δίπλα στα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται μετά από κάλεσμα συγγενών των θυμάτων και της πρωτοβουλίας «Μέχρι Τέλους».

Διαβάστε επίσης

«Ρήγμα» Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα αντιμετωπίσουμε το μνημείο σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Για ιερό χώρο μιλά ο Μητσοτάκης, πυρά από την αντιπολίτευση – Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας – Live