ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025 20:08

Συγκέντρωση κατά της τροπολογίας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

21.10.2025 20:08
agnostos-stratiotis 1

Δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διαδηλώνοντας κατά της τροπολογίας που απαγορεύει τις συναθροίσεις σε αυτό.

Πολίτες άναψαν κεριά δίπλα στα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται μετά από κάλεσμα συγγενών των θυμάτων και της πρωτοβουλίας «Μέχρι Τέλους».

