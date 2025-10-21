Συνέντευξη Μητσοτάκη την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Σκάι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε θα παραχωρήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 8.00.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πρωθυπουργικό γραφείο, το απόγευμα της Τετάρτης ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο άτυπο δείπνο των ηγετών της ΕΕ με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fatah El-Sisi.
