ΤΡΙΤΗ 21.10.2025
21.10.2025 19:26

Συνέντευξη Μητσοτάκη την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Σκάι

21.10.2025 19:26
Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε  θα παραχωρήσει ο  πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 8.00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πρωθυπουργικό γραφείο,  το απόγευμα της Τετάρτης ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο άτυπο δείπνο των ηγετών της ΕΕ με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fatah El-Sisi.

