Συνέντευξη Μητσοτάκη την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του Σκάι

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε θα παραχωρήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 8.00.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πρωθυπουργικό γραφείο, το απόγευμα της Τετάρτης ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο άτυπο δείπνο των ηγετών της ΕΕ με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fatah El-Sisi.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: Υψηλή επίδοση ο Alpha στην «εκκίνηση» της εβδομάδας (20/10)

Fox News: Ο Τζον Στιούαρτ ασχολήθηκε με το «αγαπημένο» του κανάλι για τον τρόπο που κάλυψε τις πρόσφατες διαδηλώσεις «No Kings»

«Emily in Paris»: H Emily επιστρέφει με νέο έρωτα και… ιταλικό αέρα!