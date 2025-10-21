Τηλεθέαση: Υψηλή επίδοση ο Alpha στην «εκκίνηση» της εβδομάδας (20/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ένα τηλεοπτικό τοπίο, στην αρχή της σεζόν, με την κινητικότητα των τηλεθεατών σε εξέλιξη, άρα και τον διαμοιρασμό τους σε πολλές προτάσεις, διαφορετικών καναλιών, το χθεσινό 16,1% που πέτυχε να αποσπάσει ο Alpha από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης έχει τη σημασία του. Επιπλέον η αξία δια της επίδοσης του βασικού διεκδικητή της πρωτιάς, του Mega, προσθέτει στοιχεία δόξας.
Εν τω μεταξύ ο ΑΝΤ1 μπήκε με φόρα στη νέα εβδομάδα με μερίδιο σχεδόν ίδιο με εκείνο της προπερασμένης Δευτέρας (13/10). Στο- ατύπως- δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας το Star «προσπέρασε» τον ΣΚΑΪ παρά το τηλεπαιχνίδι «The Wall» και τη νέα ενημερωτική βραδινή εκπομπή «Η ζωή σου όλη» η οποία χθες έκανε πρεμιέρα.
Το Open ηγήθηκε του άλλου γκρουπ που συνδιαμορφώνουν τα κρατικά κανάλια και το MAK TV.
