Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

21.10.2025 15:05

Τηλεθέαση: Υψηλή επίδοση ο Alpha στην «εκκίνηση» της εβδομάδας (20/10)

21.10.2025 15:05
Σε ένα τηλεοπτικό τοπίο, στην αρχή της σεζόν, με την κινητικότητα των τηλεθεατών σε εξέλιξη, άρα και τον διαμοιρασμό τους σε πολλές προτάσεις, διαφορετικών καναλιών, το χθεσινό 16,1% που πέτυχε να αποσπάσει ο Alpha από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης έχει τη σημασία του. Επιπλέον η αξία δια της επίδοσης του βασικού διεκδικητή της πρωτιάς, του Mega, προσθέτει στοιχεία δόξας.

Εν τω μεταξύ ο ΑΝΤ1 μπήκε με φόρα στη νέα εβδομάδα με μερίδιο σχεδόν ίδιο με εκείνο της προπερασμένης Δευτέρας (13/10). Στο- ατύπως- δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας το Star «προσπέρασε» τον ΣΚΑΪ παρά το τηλεπαιχνίδι «The Wall» και τη νέα ενημερωτική βραδινή εκπομπή «Η ζωή σου όλη» η οποία χθες έκανε πρεμιέρα.

Το Open ηγήθηκε του άλλου γκρουπ που συνδιαμορφώνουν τα κρατικά κανάλια και το MAK TV.

