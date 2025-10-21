Τηλεθέαση: Υψηλή επίδοση ο Alpha στην «εκκίνηση» της εβδομάδας (20/10)

Σε ένα τηλεοπτικό τοπίο, στην αρχή της σεζόν, με την κινητικότητα των τηλεθεατών σε εξέλιξη, άρα και τον διαμοιρασμό τους σε πολλές προτάσεις, διαφορετικών καναλιών, το χθεσινό 16,1% που πέτυχε να αποσπάσει ο Alpha από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης έχει τη σημασία του. Επιπλέον η αξία δια της επίδοσης του βασικού διεκδικητή της πρωτιάς, του Mega, προσθέτει στοιχεία δόξας.

Εν τω μεταξύ ο ΑΝΤ1 μπήκε με φόρα στη νέα εβδομάδα με μερίδιο σχεδόν ίδιο με εκείνο της προπερασμένης Δευτέρας (13/10). Στο- ατύπως- δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας το Star «προσπέρασε» τον ΣΚΑΪ παρά το τηλεπαιχνίδι «The Wall» και τη νέα ενημερωτική βραδινή εκπομπή «Η ζωή σου όλη» η οποία χθες έκανε πρεμιέρα.

Το Open ηγήθηκε του άλλου γκρουπ που συνδιαμορφώνουν τα κρατικά κανάλια και το MAK TV.

Διαβάστε επίσης:

Fox News: Ο Τζον Στιούαρτ ασχολήθηκε με το «αγαπημένο» του κανάλι για τον τρόπο που κάλυψε τις πρόσφατες διαδηλώσεις «No Kings»

«Emily in Paris»: H Emily επιστρέφει με νέο έρωτα και… ιταλικό αέρα!

«Μετωπική» Μαρινάκη – Βούλγαρη για τα Τέμπη – «Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν από την κρατική αναλγησία» – «Το ίδιο να πείτε και για το Μάτι» (Video)