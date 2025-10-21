Στο «ρετιρέ» της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» τη Δευτέρα (20/10)

Αγκαζέ με την πρώτη θέση τηλεθέασης ήταν (και) χθες ο «Άγιος έρωτας», όμως στο κατόπι του αυτή τη φορά ήταν η «Γη της ελιάς», αν και από απόσταση.

Τρίτο δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας «ψηφίστηκε» η δραματική σειρά «Να μ΄αγαπάς», που μεταδόθηκε πριν από τον «Άγιο έρωτα», και τέταρτο αναδείχθηκε το «Grand Hotel».

Την πρώτη 5αδα συνδιαμόρφωσε το επεισόδιο της σειράς «Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Και έτσι γίνεται αντιληπτή η δυναμική του prime time του Alpha καθώς όλες οι σειρές μυθοπλασίας τους εμφανίστηκαν ψηλά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Πρώτη προτίμηση των τηλεθεατών στον κατηγορία των κεντρικών δελτίων ήταν το Mega και αμέσως μετά εκείνο του Alpha.

Έπειτα από καιρό, εν τω μεταξύ, επέστρεψε στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης το «Live news» με το Νίκο Ευαγγελάτο.

