Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πικρός «φραπές» για την κυβέρνηση και αγωνία για τις επιδοτήσεις

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» τελεί η κυβέρνηση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα κάνει αγώνα δρόμου για να πείσει τις Βρυξέλλες ότι η κάθαρση στον αμαρτωλό οργανισμό προχωρά κανονικά, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κυβερνητικό στρατόπεδο θορυβήθηκε σφόδρα από τις αποκαλύψεις της ΑΑΔΕ για τον Γιώργο «Φραπέ» Ξυλούρη, ο οποίος εμφανίζεται να διαθέτει αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και 8 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μια Jaguar. Ο ίδιος δήλωσε ότι «είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», ωστόσο συμπλήρωσε απειλητικά ότι «αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δε θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Την ίδια ώρα, οι 37 συλλήψεις μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων σε διάφορα σημεία της χώρας καταδεικνύει το μέγεθος του σκανδάλου, αλλά και την τρομερά οργανωμένη προσπάθεια ροκανίσματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων και – παρότι οι συλλήψεις θεωρείται ότι δείχνουν την αποφασιστικότητα για κάθαρση, εντούτοις αποκαλύπτουν και τη δυσκολία αντιμετώπισης του προβλήματος.

Και, βέβαια, στην κυβέρνηση προβληματίζονται και από τις πληροφορίες ότι οσονούπω φθάνει στη Βουλή νέα δικογραφία, στην οποία θα περιλαμβάνονται πρώην και νυν υπουργοί και βουλευτές, καθώς υπάρχει ανησυχία ότι όσο περνά ο καιρός τόσο εμπεδώνεται η εντύπωση ότι το σκάνδαλο είναι αποκλειστικά «γαλάζιο». Μάλιστα, όπως έχει ήδη σημειωθεί, οι βουλευτές δεν καλύπτονται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, παρά μόνο από την ασυλία τους.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μετέβη στις Βρυξέλλες για συνάντηση με την αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν, προκειμένου να διαβεβαιώσει ότι ως τις 4 Νοεμβρίου θα κατατεθεί το Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για το σύστημα ελέγχων και πληρωμών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ο οργανισμός να χάσει τη διαπίστευσή του και η χώρα να απωλέσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι, παρά τις προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμάται ότι οι προκαταβολές των επιδοτήσεων δεν θα δοθούν πριν από το Νοέμβριο, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος «βράζει» και θεωρείται βέβαιο ότι θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης

Βαθύ το χάσμα Μητσοτάκη-Δένδια: Πρόβλημα για το Μαξίμου οι διαρκείς διαφοροποιήσεις του υπουργού Άμυνας

ΣΥΡΙΖΑ: Σε κρίσιμη καμπή μετά την παραίτηση Τσιπρα – Κρας τεστ η σημερινή Πολιτική Γραμματεία

ΠΑΣΟΚ: Το καθαρό «όχι» σε συνεργασία με την ΝΔ και οι σκέψεις για διαύλους με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά