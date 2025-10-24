search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:39
ΕΛΛΑΔΑ

24.10.2025 20:27

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας των ΜΑΤ – Φέρεται να αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

24.10.2025 20:27
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε χώρο κοντά στο κλειστό του Μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή αστυνομικός των ΜΑΤ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία, καθώς εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και σχόλασε νωρίς το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Ο άνδρας φέρεται να ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών και να διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια από όπου και πηγαινοερχόταν στην Αθήνα.

Τελικά, εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

1 / 3