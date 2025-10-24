Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας των ΜΑΤ – Φέρεται να αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε χώρο κοντά στο κλειστό του Μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή αστυνομικός των ΜΑΤ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία, καθώς εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και σχόλασε νωρίς το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Ο άνδρας φέρεται να ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών και να διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια από όπου και πηγαινοερχόταν στην Αθήνα.

Τελικά, εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.

Διαβάστε επίσης:

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά» – Πώς ο 4 ετών γιος του ζευγαριού πρόδωσε τον 50χρονο στο Κορώπι

Θεσσαλονίκη: Ποινή 10ετούς κάθειρξης σε 25χρονη που έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει έξω από κατάστημα

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ