Στα ροζ το δημαρχείο της Αθήνας για τον καρκίνο του μαστού – Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Σαββόπουλο από την μπάντα του δήμου (Photos/Video)

Στα ροζ «ντύθηκε» το δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας και η πλατεία Κοτζιά, σε μια κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, για τον καρκίνο του μαστού.

Λίγα λεπτά μετά τις 20:00, με το σύνθημα που έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το μέγαρο του δήμου Αθηναίων φωταγωγήθηκε με ροζ χρώμα, υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου.

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σημείωσε ότι στην εκδήλωση βρέθηκε «πάρα πολύς κόσμος για να στηρίξει το μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού και προλαμβάνεται με έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπισή του είναι πάρα πολύ καλή. Γι’ αυτό πρέπει να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Ο καρκίνος του μαστού είναι σεβαστός, αλλά δεν είναι πια επάρατος».

Τίμησαν τον Διονύση Σαββόπουλο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η μπάντα του δήμου Αθηναίων τίμησε τον Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από τη ζωή. Προς έκπληξη πολλών παρευρισκόμενων, η μπάντα του δήμου Αθηναίων προσάρμοσε ειδικά το πρόγραμμά της για να τιμήσει τον αείμνηστο καλλιτέχνη, με το κοινό να παρακολουθεί και αρκετούς να μην αντιστέκονται στην παρόρμηση να χορέψουν.

