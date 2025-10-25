search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 01:04
25.10.2025 22:56

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

25.10.2025 22:56
ofiAtromitos1

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και παίρνοντας πολλά από τους αναπληρωματικούς του, ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από το Παγκρήτιο, κερδίζοντας με 3-1 τον ΟΦΗ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Μάλιστα, οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο σκορ με τον Έντι Σαλσίδο (15’) αλλά η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά και μόνο στους Περιστεριώτες που έφτασαν στο «τρίποντο» με τους Ντένζελ Γιουμπιτάνα (34’), Θανάσης Καραμάνης (77’) και Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (90’+6’), με τις αλλαγές του Λεωνίδα Βόκολου να κάνουν… θραύση. Αποτέλεσμα, από την άλλη, που φαίνεται να βάζει σε μπελάδες τον Μίλαν Ράσταβατς.

Κι ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πρώτοι βρήκαν το δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα – και μάλιστα δύο φορές – με τον Παναγιώτη Τσαντίλα (10’, 14’) να υποδεικνύεται σε αμφότερες τις περιπτώσεις σε θέση οφσάιντ, οι Κρητικοί ήταν αυτοί που προηγήθηκαν. Τιάγκο Νους και Σαλσίδο συνεργάστηκαν, ο πρώην φορ της Ίντερ σούταρε από μακριά, με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη να κάνει κακό υπολογισμό και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του για το 1-0 στο 15ο λεπτό.

Έξι λεπτά αργότερα, το φάουλ του Χουάν Νέιρα βρήκε πάλι δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά, με τους φίλους του ΟΦΗ να… βιάζονται να πανηγυρίσουν. Λίγο μετά το ημίωρο, ο Λεβάν Σενγκέλια έβγαλε μόνο του τον Νους, αλλά ο Αργεντινός πιεζόμενος από τον Δημήτρη Τσακμάκη δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία για να πλασάρει σωστά.

Κι αφού δεν ήρθε το 2-0, στο 34’ έγινε το 1-1. Δημιουργός με ωραία κάθετη πάσα ο Μακανά Μπάκου, βρήκε τον Γιουμπιτάνα που προχώρησε και πλάσαρε τον Νίκο Χριστογεώργο ισοφαρίζοντας. Οι Κρητικοί δεν πτοήθηκαν. Στο 41’, όμως, ο Σενγκέλια έχασε, από το μισό μέτρο, ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό. Το σουτ του Γιουμπιτάνα (48’) πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Χριστογεώργου ενώ την όμορφη ατομική ενέργεια και σουτ του Νους (50’) σταμάτησε εντυπωσιακά ο Χουτεσιώτης.

Μία παράλληλη σέντρα του Ματθαίου Μουντέ (55’) βρήκε την εξωτερική πλευρά της αριστερής δοκού της εστίας του Χριστογεώργου ενώ ένα ακόμη γκολ – το τρίτο – του Τσαντίλα (61’) πάλι δεν μέτρησε καθώς υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ.

Δείγματα ότι οι δυο ομάδες έψαχναν μανιωδώς γκολ νίκης. Το οποίο βρήκε, τελικά, ο Ατρόμητος με περιπετειώδη τρόπο αλλά και χάρη σε δυο από τις αλλαγές του Βόκολου. Ο Οζέγκοβιτς βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, γύρισε από τα αριστερά στον Καραμάνη, ο οποίος ανενόχλητος πλάσαρε για το 1-2 στο 71’. Το γκολ, αρχικά, ακυρώθηκε για οφσάιντ. Το ημιαυτόματο οφσάιντ στο Παγκρήτιο δε λειτούργησε, μπήκαν οι γραμμές κι έξι λεπτά αργότερα, το γκολ κατακυρώθηκε.

Με τις αλλαγές του ο Ράσταβατς προσπάθησε να βρει γκολ ισοφάρισης, αλλά το σουτ του Ταξιάρχη Φούντα (85’) πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι κι εκείνο του Γιάννη-Φοίβου Θεοδοσουλάκη (87’) κόντραρε σε σώματα.

Με τους γηπεδούχους να βγαίνουν μαζικά μπροστά, ο Ατρόμητος βρήκε χώρους. Και τους εκμεταλλεύτηκε με τον Οζέγκοβιτς να κάνει με προβολή στο έκτο λεπτό των δεκάλεπτων καθυστερήσεων το 1-3 έπειτα από ενέργεια του Χάρη Τσιγγάρα που, επίσης, είχε περάσει ως αλλαγή.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τους φίλους του ΟΦΗ να αποδοκιμάζουν έντονα προπονητή και ποδοσφαιριστές, με τους Κρητικούς να μένουν στους έξι (6) βαθμούς και στη 12η, μόλις, θέση. Τρεις βαθμούς περισσότερους έχει πια ο Ατρόμητος που βλέπει ξεκάθαρα την οκτάδα, ανεβαίνοντας έβδομος παρέα με Παναθηναϊκό και Κηφισιά, πανηγυρίζοντας νίκη για πρώτη φορά μετά από εκείνη της πρεμιέρας.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Κίτρινες: Μαρινάκης, Νους – Μίχορλ, Καραμάνης.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λούις, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης (68’ Βούκοτιτς), Νέιρα (81’ Ράκονιατς), Νους, Σενγκέλια (58’ Φούντας), Σαλσίδο (81’ Θεοδοσουλάκης).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (88’ Τσιγγάρας), Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (65’ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μανσούρ (68’ Καραμάνης), Μουτουσάμι.

