search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:51
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 12:49

Συρίγος για Νικολαΐδη: «Το θέμα δεν είναι αν περιάζει εμάς» (Video)

25.10.2025 12:49
syrigos_nikolaidis

Τη δήλωση του ηθοποιού Σταύρου Νικολαΐδη ότι θα συνεργαζόταν με τον Πέτρο Φιλιππίδη αν δεν είχε κι άλλη επιλογή σχολίασε ο Νίκος Συρίγος.

«Προφανώς η ανάγκη κάθε ανθρώπου για δουλειά είναι ιερή. Όμως, αν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το να δουλέψουμε με κάποιον όπως ο Πέτρος Φιλιππίδης με όλα αυτά που έχουν συμβεί και λέμε ότι δεν έχω εγώ κάτι μαζί του, άρα μπορώ να πάω να δουλέψω…», είπε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

»Το θέμα δεν είναι αν θα πειράξει εμάς. Τα κορίτσια αυτά που έπαθαν ό,τι έπαθαν, είναι κομμάτι της κοινωνίας μας και πρέπει να τα προασπίσουμε. Το θέμα δεν είναι αν πειράζει εμάς για να έχουμε κάτι μαζί του. Αν κάνει κάτι σε κάποιον, θα είμαι κι απέναντί σου. Δεν μας αφορά μόνο ό,τι αφορά εμάς», συνέχισε.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό «ταξί» (Video)

Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Είχα πέσει με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

serresAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 0-2: Έσπασαν επιτέλους το «ρόδι» οι «βυσσινί»

PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 00:44
lockhartα
LIFESTYLE

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

thea
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Νέα πρόεδρος η ανεξάρτητη Κάθριν Κόνολι – Άνετη νίκη με 63,4%

kifisiaPan1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε

1 / 3