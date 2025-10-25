Συρίγος για Νικολαΐδη: «Το θέμα δεν είναι αν περιάζει εμάς» (Video)

Τη δήλωση του ηθοποιού Σταύρου Νικολαΐδη ότι θα συνεργαζόταν με τον Πέτρο Φιλιππίδη αν δεν είχε κι άλλη επιλογή σχολίασε ο Νίκος Συρίγος.

«Προφανώς η ανάγκη κάθε ανθρώπου για δουλειά είναι ιερή. Όμως, αν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το να δουλέψουμε με κάποιον όπως ο Πέτρος Φιλιππίδης με όλα αυτά που έχουν συμβεί και λέμε ότι δεν έχω εγώ κάτι μαζί του, άρα μπορώ να πάω να δουλέψω…», είπε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

»Το θέμα δεν είναι αν θα πειράξει εμάς. Τα κορίτσια αυτά που έπαθαν ό,τι έπαθαν, είναι κομμάτι της κοινωνίας μας και πρέπει να τα προασπίσουμε. Το θέμα δεν είναι αν πειράζει εμάς για να έχουμε κάτι μαζί του. Αν κάνει κάτι σε κάποιον, θα είμαι κι απέναντί σου. Δεν μας αφορά μόνο ό,τι αφορά εμάς», συνέχισε.

