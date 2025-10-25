Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπώρου, μπορεί τα πύρινα μέτωπα στη χώρα να είναι ελάχιστα, αλλά η πυροσβεστική είναι μια υπηρεσία που βρίσκεται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση όλον τον χρόνο, καθώς τα περιστατικά δεν σταματούν ποτέ. Από πλημμύρες και απεγκλωβισμούς, μέχρι χιόνια και τροχαία. Πάντα στην πρώτη γραμμή.

Φτάνοντας σιγά-σιγά στο τέλος μιας ακόμη αντιπυρικής περιόδου, τα κενά και οι ελλείψεις παραμένουν, ενώ η γήρανση του προσωπικού είναι ένα ακόμη δείγμα ότι η υπηρεσία χρειάζεται νέο «αίμα» και ενίσχυση. Ακόμη και η προκήρυξη που βγήκε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς πρόκειται για μόλις 150 πυροσβέστες, ενώ βάζει και το ηλικιακό όριο των 30 ετών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, «συμμετοχή στον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα».

Όπως δήλωσε στο topontiki.gr, o Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, «δεχόμαστε ηλικιακό bullying, αφού σου λένε ότι αν είσαι πάνω από 30 ετών, δεν μπορείς να προσφέρεις. Αυτά είναι αστεία πράγματα».

Για ακόμη μια φορά στάθηκε στο γεγονός ότι «δεν γίνεται άνθρωποι που είναι άνω των 50 ετών να τους πετάς εκτός σώματος. Ούτε μετά τα 30 να τους λες ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κατάσβεση», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ηλείας, Νίκος Βελισσάρης, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες και τόνισε την επικινδυνότητα του πρόχειρου αντιπυρικού σχεδιασμού σε έναν νομό με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «στον νομό Ηλείας υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, αλλά και γενικότερα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε μείον 55 άτομα. Δηλαδή, μια ολόκληρη υπηρεσία. Κι όλα αυτά σε έναν νόμο που κάθε καλοκαίρι είμαστε στις 3 πρώτες θέσεις πανελλαδικά σε φωτιές, ενώ τον χειμώνα οι πλημμύρες δεν πάνε πίσω».

Ο κ. Βελισσάρης αποκάλυψε ότι τα δύο βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική είναι η υποστελέχωση και η γήρανση του σώματος. «Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 50 έτη, τη στιγμή που οι μετακινήσεις λόγω περιστατικών είναι συνεχείς. Μόνο φέτος πήγαμε Κύθηρα, Χίο, Κεφαλονιά κι αλλού», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τον στόλο της πυροσβεστικής σημείωσε πως τα περισσότερα οχήματα είναι άνω των 30 ετών. Και αυτά είναι ταλαιπωρημένα αφού επιχειρούν σε δύσβατα σημεία, δεν έχουν παθητική ασφάλεια, ενώ καλύτερα να μη μιλήσουμε για τη φθορά των ελαστικών.

Επιπλέον, απάντησε και σε αυτούς που νομίζουν ότι οι πυροσβέστες δουλεύουν το καλοκαίρι και κάθονται τον χειμώνα. «Αρχικά, φωτιές σημειώνονται ακόμη και σήμερα. Η πυροσβεστική όμως βρίσκεται παντού. Πλημμύρες, αστικά συμβάντα, τροχαία, απεγκλωβισμούς. Σε όλα αυτά πηγαίνουμε εμείς. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή», ήταν η τοποθέτησή του.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον εξοπλισμό που (δεν) έχουν, καθώς ανέφερε πως τα αστικά κράνη δεν έχουν αλλαχτεί ποτέ, ενώ στάθηκε και στις αμοιβές των πυροσβεστών λέγοντας πως οι μισθοί δεν είναι ικανοποιητικοί.

«Το πολυδιαφημισμένο επίδομα των 100 ευρώ δεν μπαίνει στην τσέπη μας, αφού τα μισά πηγαίνουν στις κρατήσεις. Πρέπει το επάγγελμα να μπει στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά. Όχι όπως είναι τώρα. Μόνο έτσι θα δούμε καθαρές αυξήσεις», είπε ο κ. Βελισσάρης.

Τέλος, στάθηκε και στις προσλήψεις που γίνονται, λέγοντας πως δεν είναι ούτε μια σταγόνα στον ωκεανό, με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, την ώρα που εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση που κρατά η κυβέρνηση απέναντι στους εποχικούς πυροσβέστες. «Για παράδειγμα, ξέρετε πόσο αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον χειμώνα στο κομμάτι της πρόληψης; Τίποτα δυστυχώς δεν γίνεται. Επίσης, από 1η Ιανουαρίου θα είμαστε και λιγότεροι, αφού δεν έχουμε τη βοήθεια από τους εποχικούς», κατέληξε.

