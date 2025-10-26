search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 09:38
ΚΟΣΜΟΣ

26.10.2025 20:34

Λίβανος: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

26.10.2025 20:34
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε δύο μέλη της Χεζμπολάχ, στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Από την Πέμπτη, 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ με τη Χεζμπολάχ από τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, από πλήγμα σε ένα αυτοκίνητο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος στη Νακούρα. Σε δύο άλλα πλήγματα στην περιοχή της Μπααλμπέκ σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων ήταν Σύρος.

Η Βηρυτός δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τα τρία θύματα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, «εξοντώθηκε ο τρομοκράτης Αλί Χουσέιν Αλ Μουσάι, ένας διακινητής όπλων για την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπεκάα», στον ανατολικό Λϊβανο. Σε άλλο πλήγμα, στη Νακούρα, σκοτώθηκε «ο τρομοκράτης Άμπεντ Μαχμούντ αλ Σάγεντ» ο οποίος «συμμετείχε στις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή».

Παρά την κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική οργάνωση ώστε να την εμποδίσει να ανασυστήσει τις κατεστραμμένες υποδομές της. Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο, μολονότι η συμφωνία προβλέπει την αποχώρησή του στρατού του από τη χώρα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, ο στρατός του Λιβάνου κατέληξε σε ένα σχέδιο με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αρχής γενομένης από τον νότο, που συνορεύει με το βόρειο Ισραήλ. Η οργάνωση ωστόσο αρνείται να αφοπλιστεί.

