26.10.2025 16:12

Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου – Δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, ούτε με είχε ταΐσει»

26.10.2025 16:12
tzeni_kazakou

Για τη σχέση της με τον παππού της, Κώστα Καζάκο, αλλά και για τη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη, μίλησε η Τζένη Καζάκου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Θεωρώ ανόητο να με συγκρίνει κάποιος με τη γιαγιά μου, Τζένη Καρέζη, θέλω να διασχίσω το δικό μου δρόμο. Πριν ασχοληθώ με την υποκριτική, δεχόμουν κριτική για το αν μοιάζω με τη γιαγιά μου. Πλέον δέχομαι για το αν έχω το ταλέντο της. Ήταν σκληρό να διαχειριστώ την κριτική και τη σύγκριση με τη γιαγιά μου, αλλά είχα όλη τη στήριξη των γονιών μου», είπε αρχικά η Τζένη Καζάκου.

«Δε μου άρεσε καθόλου η αναγνωρισιμότητα που λάμβανε η οικογένειά μου, με τρόμαζε που δεν μπορούσα να έχω προσωπική ζωή. Άνοιξαν πόρτες με το επίθετό μου, αλλά οι απαιτήσεις είναι πενταπλάσιες. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να κάνω λάθος στους ρόλους μου, γιατί έτσι δεν θα μπορούσα να ξαναβρώ δουλειά», πρόσθεσε.

Για τον παππού της, τον σπουδαίο Κώστα Καζάκο, η ηθοποιός ανέφερε: «Ο παππούς μου με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου και να μη φοβάμαι τίποτα. Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου, τον έβλεπα δυο φορές το χρόνο, δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, ούτε με είχε ταΐσει. Δεν μου έλειψε η φιγούρα του ως παππού, δεν αποζητούσα την προσοχή του».

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα 100% ότι γιαγιά μου ήταν η Τζένη Καρέζη. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, δυναμική, ευαίσθητη, δίκαιη», είπε για την Τζένη Καρέζη.

