«Αιώνιοι» φοιτητές: Αρχίζει η μεγάλη εκκαθάριση – 285.000 εκτός ΑΕΙ από τον Δεκέμβριο

Αποφασισμένο να προχωρήσει στην οριστική διαγραφή φοιτητών, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά τα δύο ή τρία χρόνια την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, είναι το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο αναμένεται να διαγραφούν από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων περί τους 285.000 φοιτητές, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τόσο τον ελάχιστο χρόνο σπουδών της σχολής τους όσο και την παράταση που τους έδωσε ο νόμος 5224 του 2025 για να μη διαγραφούν.

Η απόφαση προβλέπει ότι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος, προσαυξημένη κατά:

+4 εξάμηνα (2 έτη) για τετραετή προγράμματα,

+6 εξάμηνα (3 έτη) για πενταετή και εξαετή προγράμματα.

Αντιθέτα, «παράταση ζωής» θα πάρουν πάνω από 30.000 φοιτητές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μπορούν να αξιοποιήσουν τη διόρια που τους δίνει ο νόμος για να πάρουν πτυχίο.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «αιώνιους» φοιτητές, όρος ο οποίος χρησιμοποιείται συνεχώς και συνειδητά στον δημόσιο διάλογο από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να δοθεί θετικό πρόσημο στο μέτρο.

Πάντως πέρα από την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται συνολικά τα ελληνικά πανεπιστήμια λόγω της συνεχούς υποχρηματοδότησης, η αλήθεια είναι μία:

Οι διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών δεν ισοδυναμούν με περισσότερα χρήματα στους ενεργούς φοιτητές, μιας και οι «αιώνιοι» δεν κοστίζουν το παραμικρό στον κρατικό προϋπολογισμό από τη στιγμή που δεν έχουν πρόσβαση σε φοιτητικές παροχές, ούτε απορροφούν μέρος της κρατικής χρηματοδότησης.

Ενδεχομένως, θα μπορούσαμε να τους χρεώσουμε την κόλλα χαρτί που χρησιμοποιούν στην εξεταστική…

Πιο πιθανό φαντάζει, πίσω από τις διαγραφές να «κρύβονται» σχέδια για συγχωνεύσεις και κλεισίματα δεκάδων τμημάτων, ώστε τα δημόσια πανεπιστήμια να γίνουν πιο… ανταγωνιστικά απέναντι στα ιδιωτικά, ακολουθώντας τους κανόνες της αγοράς.

Με βάση τα διαθέσιμα εξειδικευμένα στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας και τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Για 21.344 φοιτητές δεν μπορεί να προσδιοριστεί το έτος εγγραφής λόγω μη ύπαρξης φοιτητολογίου στα ιδρύματα.

Τους περισσότερους «αιώνιους» έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 83.970, καθώς είναι και το αρχαιότερο ΑΕΙ της χώρας.

Το μικρότερο ενδιαφέρον να πάρει το «αιώνιο» έχουν εκδηλώσει οι «αιώνιοι» των παλιών ΤΕΙ, που ενσωματώθηκαν από το 2018 σε ποικίλα ΑΕΙ. Ενδεικτικά, το ποσοστό των ληναπωθέντων φοιτητών των πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που μετείχαν σε εξετάσεις δύο προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών είναι 2,3%.

Μεταξύ των ΑΕΙ, το χαμηλότερο ποσοστό ανήκει στο ΕΚΠΑ (3,44%), το αρχαιότερο ΑΕΙ της χώρας.

(3,44%), το αρχαιότερο ΑΕΙ της χώρας. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό (42,17%) συμμετοχής «αιωνίων» στις εξεταστικές των δύο τελευταίων ετών.

Το «παραθυράκι» δεύτερης ευκαιρίας

Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν παράταση φοίτησης εφόσον:

Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων, και

Έχουν συμμετάσχει σε δύο εξεταστικές περιόδους τα τελευταία δύο χρόνια.

Η παράταση μπορεί να δοθεί για έως δύο εξάμηνα, ή τρία, εφόσον απομένει μόνο πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση. Εξαιρούνται πλήρως από τα όρια φοίτησης οι φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, οι οποίοι και δεν διαγράφονται.

Οι φοιτητές ΑμεΑ καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του ΑΕΙ είτε γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), είτε γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, από την οποία προκύπτει η πιστοποιημένη αναπηρία και το ποσοστό αυτής.

Εναλλακτικά της προσκόμισης γνωμάτευσης του προηγούμενου δύναται να επιδεικνύεται ή να προσκομίζεται κάρτα αναπηρίας του άρθρου 106 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και η Γραμματεία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής του ΑΕΙ υποχρεούται να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ίδιου νόμου. Εάν η γνωμάτευση του αρμόδιου φορέα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πιστοποίητης αναπηρίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν νέα γνωμάτευση ή κάρτα αναπηρίας σε ισχύ για τη χρήση του δικαιώματος εξαίρεσης από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Δηλαδή, για ένα τετραετές πτυχίο το ανώτατο όριο φοίτησης είναι έξι έτη, για πενταετές πρόγραμμα οκτώ έτη, και για εξαετές πρόγραμμα εννέα έτη.

