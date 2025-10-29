Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια – Αγωνία για τα υπόλοιπα πέντε μέλη της οικογένειας (video)

Νεκρό από τα συντρίμμια του επταώροφο κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα τα ξημερώματα στην Τουρκία στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι ανασύρθηκε ένα 12χρονο αγόρι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το πτώμα ενός αγοριού στα ερείπια και πως πιστεύεται ότι πρόκειται για το μικρότερο μέλος της οικογένειας που βρίσκεται εγκλωβισμένη.

Πλέον, οι αρχές αναζητούν αυτή τη στιγμή τους γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου, η οικογένεια βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Ο κυβερνήτης της Κοτζαελί, Ιλχάμι Ακτάς, δήλωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται σε όλες τις πτυχές τους και πρόσθεσε:

«Εκτιμάται ότι χθες το βράδυ μια οικογένεια βρέθηκε κάτω από τα ερείπια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Η φήμη είναι αληθινή.

Οι συνάδελφοί μας που άκουσαν τη φωνή του πολίτη συνεχίζουν τις εργασίες τους».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άτομα εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου.

Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπιουγιουκγιοζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TÜİK, κατοικούσαν δύο οικογένειες – συνολικά επτά άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, ενώ όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

