Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Λέρου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38 το πρωί της Τετάρτης (29/10) ανοιχτά της Λέρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λακκίου Λέρου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18 χιλιόμετρα.

