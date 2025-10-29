Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Λέρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38 το πρωί της Τετάρτης (29/10) ανοιχτά της Λέρου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λακκίου Λέρου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18 χιλιόμετρα.
