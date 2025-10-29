search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 12:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 09:20

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Λέρου

29.10.2025 09:20
seismos

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38 το πρωί της Τετάρτης (29/10) ανοιχτά της Λέρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λακκίου Λέρου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης:

Μενίδι: Συνελήφθη αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που ξυλοκόπησε ύποπτο για κλοπή

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων – 250.000 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jamaika new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Melissa «σαρώνει» την Καραϊβική – Από την Τζαμάικα στην Κούβα, η πιο ισχυρή θύελλα στον κόσμο αφήνει πίσω της νεκρούς και καταστροφές (Video)

vardakastanis_2910_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για στημένη φωτογραφία με τις άδειες καρέκλες στην κηδεία Σαββόπουλου μιλά ο Βαρδακαστάνης (audio)

hybrid_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε φθηνότερα υβριδικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς

kimberly_guilfoyle
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου: Τιμούμε το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα

roula pispirigkou 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο – Της προκαλεί τρομερούς πόνους, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 12:00
jamaika new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Melissa «σαρώνει» την Καραϊβική – Από την Τζαμάικα στην Κούβα, η πιο ισχυρή θύελλα στον κόσμο αφήνει πίσω της νεκρούς και καταστροφές (Video)

vardakastanis_2910_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για στημένη φωτογραφία με τις άδειες καρέκλες στην κηδεία Σαββόπουλου μιλά ο Βαρδακαστάνης (audio)

hybrid_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε φθηνότερα υβριδικά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς

1 / 3