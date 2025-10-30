Φάμελλος: «Απευθύνουμε την πρότασή μας για συνεργασίες σε Ανδρουλάκη και Χαρίτση, είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει τον Τσίπρα;» (video)

Για τους «παράλληλους δρόμους» με τον Αλέξη Τσίπρα που «οφείλουν να συγκλίνουν» στον κοινό στόχο της ανατροπής της δεξιάς κυβέρνησης, μίλησε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». Υπογράμμισε ότι είναι κάθετος αντίθετος στην άποψη ότι η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προκαλεί διάσπαση, και πρόσθεσε πως οι δρόμοι με τον Αλέξη Τσίπρα «δεν είναι αντιπαραθετικοί».

Επιχειρώντας να εξηγήσει την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε καταρχάς στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως αυτή ήταν μια «πολύ σημαντική εξέλιξη».

Ερωτηθείς μάλιστα αν θεωρεί ότι ήταν αρνητική εξέλιξη απάντησε πως «δεν μπορεί να είμαι ικανοποιημένος απ’ το ότι ο προηγούμενος πρόεδρός μας και πρωθυπουργός έφυγε από την κοινοβουλευτική ομάδα».

Είπε επιπλέον ότι η εξέλιξη αυτή «δεν ήταν το σχέδιό μας, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά» αφήνοντας να εννοηθεί ότι εφόσον υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να δει πώς απαντά και πώς θα την διαχειριστεί. Σημειώνεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων, «δεν υπήρξε καμία παρακάμερα», άλλωστε, είπε, «αν ξέραμε θα μπορούσαμε να το είχαμε διαχειριστεί και διαφορετικά». Τόνισε δε πως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας τον ενημέρωσε πως πρόκειται για μια επιλογή συνείδησης.

Από εκεί και πέρα, τόνισε, με τον Αλέξη Τσίπρα «έχουμε κοινό την ιστορία μας, Το έργο το οποίο έχει γίνει. Το κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Την κοινή μας πορεία. Το έργο της κυβέρνησής μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί».

Ταυτόχρονα «έχουμε κοινό τον στόχο της ανατροπής της δεξιάς πολιτικής και τον στόχο μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Έχουμε όμως διαφορετική οπτική. Αυτοί οι δρόμοι είναι παράλληλοι. Τι είπαμε στην απόφασή μας; Με απόλυτη συνέπεια στη δήλωσή μου την πρώτη μέρα της παραίτησης, αλλά και με όσα έχουμε αποφασίσει στο Συνέδριό μας, είπαμε ότι αυτοί οι δρόμοι οφείλουν να συγκλίνουν».

Υπερβάσεις με στόχο τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε ότι η απόφαση αυτή είναι συνεπής με το σταθερό στρατηγικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες:

«Εγώ εδώ κι έναν χρόνο μιλώ για την ανάγκη να συγκλίνουν όλοι οι προοδευτικοί δρόμοι, να μην υπάρχει κομματικός εγωισμός, να υπάρχει συνεργασία». «Ζητήσαμε», είπε «να συγκλίνουν οι δρόμοι αυτοί με ένα ευρύτερο κάλεσμα, με υπερβάσεις σε όλο τον προοδευτικό χώρο, με ένα προοδευτικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πλειοψηφίας της χώρας μας και στις αξίες του κόμματος μας». Η πρόταση αυτή έχει ήδη κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημόσια, σημείωσε και συμπλήρωσε πως «έχει απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, στη Νέα Αριστερά και τον κ. Χαρίτση. Είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει τον Αλέξη Τσίπρα;».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, διαφώνησε με την εκτίμηση ότι το κόμμα βρίσκεται σε στάση αναμονής. Αντιθέτως, είπε, «είμαστε σε φάση πρωτοβουλιών αλλά και διατύπωσης άποψης. Δεν περιμένουμε. Έχουμε πει ότι πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούμε, για να υπάρχει ενωτική προοδευτική απάντηση».

«Η κυβέρνηση τροφοδοτεί την τοξικότητα για να κρύψει σκάνδαλα και ακρίβεια»

Σε ό,τι αφορά την κριτική προς την κυβέρνηση και με αφορμή πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις περί πατριωτισμού, σημείωσε καταρχάς ότι υπάρχει σχέδιο περί απαξίωσης της πολιτικής και πως η κυβέρνηση τροφοδοτεί την τοξικότητα για κρύψει τα σκάνδαλα. «Ακόμη και με την συζήτηση περί πατριωτισμού που είναι γελοία και επικίνδυνη», είπε, προσθέτοντας ότι «είναι εγχείρημα διχασμού και τοξικότητας η συζήτηση αυτή που τροφοδοτεί η κυβέρνηση για να κρύψει ότι με την ακρίβεια ο κόσμος φτωχαίνει, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν κέρδη δισεκατομμυρίων».

Στο ερώτημα για το εάν οι σκληροί χαρακτηρισμοί κατά της κυβέρνησης -πχ ότι «είστε δολοφόνοι» – τροφοδοτεί την τοξικότητα ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε: «Μπορώ να απαντήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μιλήσει για τα σκάνδαλα και έχω πει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Για ποιο λόγο δεν δέχθηκε προανακριτική για τους Αυγενάκη και Βορίδη;».

Στο ερώτημα για το εάν είναι «τοξικό να επιμένει η αντιπολίτευση στην κλήση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εξεταστική» απάντησε:

«Στις πολλές επισυνδέσεις που υπήρχαν στον φάκελο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι οι ομιλούντες ήθελαν να μιλήσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έπρεπε να τον καλέσουμε και να τον ρωτήσουμε; Όταν καλείται κάποιος για μάρτυρας δεν σημαίνει ότι είναι κατηγορούμενος. Υπάρχουν στοιχεία για την περαιτέρω διερεύνηση για τους Αυγενάκη και Βορίδη που την απέτρεψε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ο κ. Μητσοτάκης».

Αναφερόμενος στα προβλήματα των αγορτών επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την επέκταση και διάχυση της ευλογιάς των προβάτων όπως και για τις μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και στην καταβολή των αποζημιώσεων από τις φυσικές καταστροφές.

Και κατέληξε: «Η κυβέρνηση δεν έχει προτεραιότητα να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες όπως και οι συνταξιούχοι εξαπατήθηκαν από τον κ. Μητσοτάκη – που τους έταξε ότι θα δίνει την 13η σύνταξη και το αθέτησε. Με αυτή την κυβέρνηση κινδυνεύουμε να χάσουμε χρήματα για τους αγρότες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα ερήμωσης της περιφέρειας».

