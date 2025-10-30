Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γεώργιος Παπαδόπουλος

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Ο πρώην βουλευτής ήταν ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 1974.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974» αναφέρει η ΝΔ και προσθέτει:

«Γεννήθηκε το 1934 στην Κορυφή Βοΐου Κοζάνης και σπούδασε πολιτικές επιστήμες και οικονομικά, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Δυτικού Βερολίνου και Ζυρίχης. Αναγορεύτηκε διδάκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου, υφηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, ενώ είχε σημαντικό συγγραφικό έργο στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα.

Εξελέγη βουλευτής Κοζάνης στις εκλογές του 1974 και του 1977. Ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια τόσο για την ιδιαίτερη πατρίδα του όσο και για την Παράταξη και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Κακλαμάνης: Άφησε πίσω του ένα σπουδαίο αποτύπωμα

«Ο Γιώργος Παπαδόπουλος άφησε πίσω του ένα σπουδαίο αποτύπωμα ανιδιοτελούς προσφοράς και αφοσίωσης στο δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή της ΝΔ.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδόπουλο, έναν από τους πρώτους βουλευτές της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που συγκρότησαν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος το 1974. Πλήρης ημερών αλλά πάντα με αστείρευτη δίψα για προσφορά τόσο στον λαό της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κοζάνης, που τον τίμησε με την ψήφο του δύο φορές (στις εκλογές του 1974 και του 1977), όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα (ως διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Βερολίνου, υφηγητής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ) ο Γιώργος Παπαδόπουλος άφησε πίσω του ένα σπουδαίο αποτύπωμα ανιδιοτελούς προσφοράς και αφοσίωσης στο δημόσιο συμφέρον», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής.

Επίσης, σημειώνει ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος με ήθος, συνέπεια και βαθιά δημοκρατική συνείδηση υπηρέτησε την πολιτική και την κοινωνία με σεμνότητα και ουσιαστικό έργο, αποτελώντας παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

«Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει ο κ. Κακλαμάνης.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» – Τι σημαίνουν οι αλλαγές και γιατί αντιδρά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή επίθεση Ντόρας Μπακογιάννη στον Κικίλια για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη Χανίων – «Δείγμα αλαζονείας»

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών