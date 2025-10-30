Οι παραχωρήσεις Τραμπ σε Σι Τζινπίνγκ και η «δημιουργική ασάφεια» της Κίνας για φαιντανύλη, σπάνιες γαίες και TikTok

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια μεγάλη παραχώρηση στην ιστορική συμφωνία του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη: Σε αντάλλαγμα των υποσχέσεων ότι η Κίνα θα καταστείλει την φαιντανύλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν κατά 10% τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά προϊόντα.

Εν πρώτης όψης, πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να αποκαταστήσει μέρος του εμπορίου που είχαν εμποδίσει οι δασμοί μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η μείωση θα φέρει τον ελάχιστο δασμό στις κινεζικές εισαγωγές στο 20% και ο μέσος δασμολογικός συντελεστής θα μειωθεί σε περίπου 47%. Αυτό είναι υψηλό σε σύγκριση με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθεί να είναι περισσότερο σύμφωνο με τον υπόλοιπο κόσμο.

CHINA'S PRESIDENT XI before high-stakes meeting with President Trump: "I always believed that China's development goes hand-in-hand with your vision to make America great again. Our two countries are fully able to help each other succeed and prosper together." pic.twitter.com/OZ8N6eDbZN — Fox News (@FoxNews) October 30, 2025

Θα μπορούσε επίσης να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους Αμερικανούς καταναλωτές και σημαίνει ότι τα κινεζικά προϊόντα μπορούν να απαλλαγούν από το καθεστώς του απομονωτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες που τους είχαν επιβάλει οι υψηλοί δασμοί του Τραμπ.

Αλλά η μείωση των δασμών είναι επίσης ένα σημαντικό στοίχημα για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία αντιμετωπίζει ένα επίμονο πρόβλημα στον πρωτοφανή εμπορικό της πόλεμο με την Κίνα: Ο Τραμπ έχει ηττηθεί από τον Σι στον εμπορικό πόλεμο σε κάθε στροφή. Ακόμα και το γεγονός ότι συναντήθηκαν αυτοπροσώπως την Πέμπτη σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει ήδη υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Κίνας. Και, όπως έχει αποδείξει η ιστορία σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες συμφωνίες, δεν είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν κάτι σοβαρό πίσω υποχωρώντας στους δασμούς.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ διακινδυνεύει να διαβρώσει περαιτέρω τη σχέση της Αμερικής με τους βασικούς συμμάχους της, ενώ παράλληλα θα αποκτήσει μια πιο φιλική σχέση με τον κύριο οικονομικό της αντίπαλο.

Ο Τραμπ στοιχηματίζει ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετική. Η ιστορία δείχνει το αντίθετο, σχολίαζει το CNN.

Η επιτυχημένη μάχη της Κίνας εναντίον του Τραμπ

Ο Τραμπ ήθελε τέσσερα κύρια αποτελέσματα από τους δασμούς του στην Κίνα: Μείωση της φαιντανύλης που εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστροφή της μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου και πώληση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων του TikTok.

Η κυβέρνηση έχει σημειώσει πραγματική πρόοδο και στα τέσσερα: Η Κίνα έχει επισημάνει ισχυρές ενέργειες που έχει λάβει για την αποτροπή της εξαγωγής των βασικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης. Δεκάδες εταιρείες έχουν υποσχεθεί επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική μεταποίηση. Το εμπορικό χάσμα ΗΠΑ-Κίνας έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 21 ετών τον Αύγουστο. Και ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το TikTok.

Ωστόσο, η ψυχρή σχέση μεταξύ τους έχει προκαλέσει επίσης σημαντικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα έχει περιορίσει την εξαγωγή σπάνιων γαιών – κρίσιμων στοιχείων στην ηλεκτρονική και τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Έχει αρνηθεί να αγοράσει σόγια από τις ΗΠΑ, καταστρέφοντας τους Αμερικανούς αγρότες. Και έχει κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για ορισμένες βασικές αμερικανικές επιχειρήσεις ξεκινώντας έρευνες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Η Κίνα έχει επίσης επιβάλει δικούς της δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές.

"I had a truly great meeting with President Xi of China. There is enormous respect between our two Countries, and that will only be enhanced with what just took place…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/6wtEeVbiWp — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

Παρά τους αρκετούς γύρους συνομιλιών με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές εμπορίου, η Κίνα συνέχισε να επιβραδύνει τις υποσχέσεις της προς την κυβέρνηση Τραμπ. Οι σπάνιες γαίες, ειδικότερα, έγιναν ένα βασικό σημείο τριβής και οι προηγούμενες εγγυήσεις για μια ελεύθερη αγορά σπάνιων γαιών δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Το Πεκίνο έχει μάλιστα αυστηροποιήσει τους ελέγχους του επεκτείνοντας τους περιορισμούς του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία της Πέμπτης, η Κίνα συμφώνησε να άρει τους νεοεπιβληθέντες κανόνες, αν και οι αρχικοί περιορισμοί που αποκαλύφθηκαν τον Απρίλιο φαίνεται να παραμένουν σε ισχύ.

Εν τω μεταξύ, το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιο μετά από γύρους εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Το Πεκίνο δεν επιβεβαίωσε ότι έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία για το TikTok μετά τη συνάντηση Σι – Τραμπ, δεσμευόμενο μόνο να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «σωστή αντιμετώπιση» του ζητήματος.

Ο Τραμπ έχει συχνά αναγνωρίσει ότι η Κίνα συχνά δεν τηρεί το δικό της μέρος της συμφωνίας – συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης τον Νοέμβριο του 2024 ότι θα αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα λόγω της κρίσης της φαιντανύλης.

«Είχα πολλές συνομιλίες με την Κίνα σχετικά με τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αλλά χωρίς αποτέλεσμα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social αρκετές εβδομάδες μετά την Ημέρα των Εκλογών. Στη συνέχεια, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι Κινέζοι αξιωματούχοι του υποσχέθηκαν ότι η χώρα θα εκτελέσει εμπόρους ναρκωτικών που πιάνονται να διοχετεύουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά «ποτέ δεν τήρησε την συμφωνία».

Γιατί ο Τραμπ κάνει μια συμφωνία

Γιατί λοιπόν ο Τραμπ να κάνει μια συμφωνία με την Κίνα για τη φαιντανύλη τώρα, αν ο Σι συνεχίζει να την αθετεί;

Καταρχάς, η Κίνα έλαβε ειλικρινή και έντιμη δράση για τη φαιντανύλη. Για παράδειγμα, η χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πρόσθεσε δύο ακόμη στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης στον κατάλογο των ελεγχόμενων ουσιών της. Όταν τα εγκληματικά δίκτυα προσαρμόστηκαν και άρχισαν να πωλούν αυτά τα στοιχεία στη μαύρη αγορά, η Κίνα προσπάθησε να εμποδίσει και αυτές τις εξαγωγές.

Ο Τραμπ ανέφερε την Πέμπτη την «πολύ ισχυρή δράση» της Κίνας στην καταστολή της φαιντανύλης ως λόγο για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα.

Φαίνεται ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη μείωση της φαιντανύλης που προέρχεται από την Κίνα τα τελευταία χρόνια – και υπάρχουν ορισμένες περιορισμένες ενδείξεις ότι οι ενέργειες της Κίνας έχουν αντίκτυπο από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί του Τραμπ. Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ σε ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο ανέφερε ότι η καθαρότητα της φαιντανύλης μειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, σύμφωνα με ενδείξεις ότι οι παρασκευαστές φαιντανύλης στο Μεξικό αντιμετώπιζαν προβλήματα στην απόκτηση βασικών πρόδρομων χημικών ουσιών. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι η φαιντανύλη που σταματούσε στα σύνορα μειώθηκε το 2024 και αναμένεται να μειωθεί ξανά το 2025.

Ο Τραμπ μπορεί να συμφωνήσει ή όχι ότι η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη φαιντανύλη, αλλά αυτή την εβδομάδα έδωσε διαφορετική νότα για το θέμα από ό,τι είχε πει στο παρελθόν. Την Τετάρτη ισχυρίστηκε ότι «η Κίνα θα συνεργαστεί μαζί του» για τον περιορισμό του φαρμάκου.

«Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν με την κατάσταση με τη φαιντανύλη», είπε ο Τραμπ. «Θα κάνουν ό,τι μπορούν».

Δεύτερον, η Κίνα έχει σημαντική επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί του Τραμπ έχουν γυρίσει μπούμερανγκ με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων εξοργίζοντας τους Αμερικανούς αγρότες – ένα βασικό εκλογικό σώμα – και δημιουργώντας έλλειψη σπάνιων γαιών. Η Κίνα αρνήθηκε επίσης να ανοίξει πλήρως την αγορά της σε αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, έναν σημαντικό στόχο του Τραμπ για να βοηθήσει στην εδραίωση της κυριαρχίας των ΗΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δασμοί παραμένουν ένας βασικός μοχλός που μπορεί να ασκήσει ο Τραμπ, ακόμη και όταν η Κίνα έχει βρει αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών πρόθυμες να αγοράσουν τα προϊόντα της, αμβλύνοντας τη ζημιά που έχουν επιβάλει οι δασμοί του Τραμπ.

Ωστόσο, η μείωση των δασμών αντιπροσωπεύει ένα βασικό κινεζικό αίτημα. Η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι ήταν ένα άλλο.

Η παραίτηση από ένα μέρος αυτού του εδάφους – ειδικά αν η Κίνα έχει δείξει κάποια καλή θέληση για τη φαιντανύλη – δίνει στον Τραμπ κάποια δυνατότητα να πετύχει αυτό που θέλει από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σε μια αόριστη δήλωση την Πέμπτη, η Κίνα δήλωσε ότι θα κάνει «αντίστοιχες προσαρμογές» στα αντίμετρά της για τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, αφού ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς κατά το ήμισυ.

President Trump on his meeting with Chinese President Xi Jinping: “Overall, I guess on the scale of 0-10, with ten being the best, I would say the meeting was a 12.” pic.twitter.com/dgaElxLMfF — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 30, 2025

Τι ακολουθεί;

Ένα πιθανό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες: Οι άλλες δύο χώρες στις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς στη φαιντανύλη – το Μεξικό και ο Καναδάς – πιθανότατα παρακολούθησαν την ανακοίνωση της Πέμπτης με οργή.

Και οι δύο χώρες έχουν επίσης καταβάλει πραγματικές προσπάθειες για να περιορίσουν τη φαιντανύλη που περνάει τα σύνορα των ΗΠΑ. Και η φαιντανύλη που εισέρχεται από τον Καναδά δεν έχει δημιουργήσει ποτέ σημαντικό πρόβλημα, αποτελώντας λιγότερο από το 1% της συνολικής φαιντανύλης που εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

WATCH: President Trump shakes hands with Chinese President Xi after their historic meeting in South Korea. pic.twitter.com/JVic29bPXF — Fox News (@FoxNews) October 30, 2025

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς του Μεξικού και του Καναδά, ενώ παράλληλα μειώνει τους δασμούς στην Κίνα. Η συμφωνία θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση της Αμερικής με τον κύριο οικονομικό της αντίπαλο, ενώ παράλληλα θα εξοργίσει τους βασικούς συμμάχους και τους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς της εταίρους.

Εν τω μεταξύ, η μείωση των δασμών θα μπορούσε να βοηθήσει τους Αμερικανούς που πληρώνουν το «μάρμαρο». Αν και αργά, οι δασμοί έχουν αυξήσει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιαδήποτε μείωση θα είναι ευπρόσδεκτη είδηση ​​για τους καταναλωτές που είναι επιφυλακτικοί για τον πληθωρισμό.

