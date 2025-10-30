search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 10:34

Νυχτερινό… μπουγέλο στη Λάρισα – Βγήκαν με το αγροτικό και πετούσαν νερά στους περαστικούς

30.10.2025 10:34
agrotikooxima
αρχείου unsplash

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα άρχισαν να εκτοξεύουν νερό…. μπουγελώνοντας τους περαστικούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη για 71χρονο: Τον χτύπησε με σφυρί ο συγκάτοικός του – Του πήρε και τις τραπεζικές κάρτες (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

digital_euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, το 2027 η πιλοτική έκδοση, λέει η ΕΚΤ

Ferrari_Photo 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Sunday Premiere για τη βιογραφική ταινία «Ferrari» και για το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:26
kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

1 / 3