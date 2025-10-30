Νυχτερινό… μπουγέλο στη Λάρισα – Βγήκαν με το αγροτικό και πετούσαν νερά στους περαστικούς

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα άρχισαν να εκτοξεύουν νερό…. μπουγελώνοντας τους περαστικούς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο.

