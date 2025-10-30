Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

Στις δύσκολες στιγμές που εξακολουθούν να περνούν ο ίδιος και τα παιδιά του, έναν χρόνο μετά το θάνατο της 39χρονης Νάντιας Κυριάκου, σε τροχαίο στη Νέα Κίο Αργολίδας, αναφέρθηκε ο χήρος της αδικοχαμένης γυναίκας.

Την Τετάρτη, 29/10, ολοκληρώθηκε η δίκη του οδηγού και του συνοδηγού του οχήματος που είχε συγκρουστεί μετωπικά με εκείνο της άτυχης γυναίκας, με το δικαστήριο να τους καταδικάζει σε ποινή κάθειρξης 18 και 15 ετών αντίστοιχα, χωρίς αναστολή.

Όπως είχε προκύψει από την ανάλυση βίντεο που κατέγραψαν το δυστύχημα, το όχημα των κατηγορουμένων κινείτο με ταχύτητα που άγγιζε τα 170 χλμ./ώρα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην τραγωδία.

«Κάθε μέρα πονάμε πιο πολύ»

Μιλώντας την Πέμπτη, 30/10, στην εκπομπή Live News ο σύζυγος της 39χρονης, Τίμος Καλογερόπουλος, σημείωσε σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου ότι: «Η απόφαση δεν απαλύνει τον πόνο, δε γυρίζει τη Νάντια πίσω. Η έδρα ήταν άψογη, αλλά ίσως οι νομοθέτες πρέπει να αυστηροποιήσουν τους νόμους. Αυτοί σε 10–15 χρόνια θα βγουν έξω. Η Νάντια δε γυρίζει πίσω».

Ο ίδιος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν του θανάτου της συζύγου του, αφήνοντας πίσω της τα δύο παιδιά τους, που ήταν τότε 8 και 10 ετών.

«Από την πρώτη στιγμή συμβουλευτήκαμε ψυχολόγο. Το είπαμε από την πρώτη μέρα στα παιδιά, και μετά από μία εβδομάδα ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με ψυχολόγους. Ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ειδικά για τον μικρό μου γιο, τον Λευτέρη, που ήταν πιο δεμένος με τη μητέρα του. Είχε άρνηση, επιθετικότητα, τάσεις φυγής από το σχολείο, είχαμε πολλά θέματα. Τώρα είμαστε καλύτερα. Για κάποιους ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, για μας δυσκολεύει την κατάσταση, χειροτερεύει. Κάθε μέρα πονάμε πιο πολύ εμείς. Τα παιδιά τότε ήταν 8 και 10 ετών. Τώρα είναι 9 και 11», πρόσθεσε ο χήρος της 39χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε φυγόποινο που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε ανήλικη

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του