search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 20:53

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Κίο Αργολίδας: «Το είπα από την πρώτη μέρα στα παιδιά μας, πήγαμε σε ψυχολόγο», λέει ο σύζυγος της 39χρονης που σκοτώθηκε 

30.10.2025 20:53
argolida-troxaio-nea-kios

Στις δύσκολες στιγμές που εξακολουθούν να περνούν ο ίδιος και τα παιδιά του, έναν χρόνο μετά το θάνατο της 39χρονης Νάντιας Κυριάκου, σε τροχαίο στη Νέα Κίο Αργολίδας, αναφέρθηκε ο χήρος της αδικοχαμένης γυναίκας. 

Την Τετάρτη, 29/10, ολοκληρώθηκε η δίκη του οδηγού και του συνοδηγού του οχήματος που είχε συγκρουστεί μετωπικά με εκείνο της άτυχης γυναίκας, με το δικαστήριο να τους καταδικάζει σε ποινή κάθειρξης 18 και 15 ετών αντίστοιχα, χωρίς αναστολή

Όπως είχε προκύψει από την ανάλυση βίντεο που κατέγραψαν το δυστύχημα, το όχημα των κατηγορουμένων κινείτο με ταχύτητα που άγγιζε τα 170 χλμ./ώρα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην τραγωδία.

«Κάθε μέρα πονάμε πιο πολύ»

Μιλώντας την Πέμπτη, 30/10, στην εκπομπή Live News ο σύζυγος της 39χρονης, Τίμος Καλογερόπουλος, σημείωσε σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου ότι: «Η απόφαση δεν απαλύνει τον πόνο, δε γυρίζει τη Νάντια πίσω. Η έδρα ήταν άψογη, αλλά ίσως οι νομοθέτες πρέπει να αυστηροποιήσουν τους νόμους. Αυτοί σε 10–15 χρόνια θα βγουν έξω. Η Νάντια δε γυρίζει πίσω».

Ο ίδιος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν του θανάτου της συζύγου του, αφήνοντας πίσω της τα δύο παιδιά τους, που ήταν τότε 8 και 10 ετών.  

«Από την πρώτη στιγμή συμβουλευτήκαμε ψυχολόγο. Το είπαμε από την πρώτη μέρα στα παιδιά, και μετά από μία εβδομάδα ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με ψυχολόγους. Ο πρώτος χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ειδικά για τον μικρό μου γιο, τον Λευτέρη, που ήταν πιο δεμένος με τη μητέρα του. Είχε άρνηση, επιθετικότητα, τάσεις φυγής από το σχολείο, είχαμε πολλά θέματα. Τώρα είμαστε καλύτερα. Για κάποιους ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, για μας δυσκολεύει την κατάσταση, χειροτερεύει. Κάθε μέρα πονάμε πιο πολύ εμείς. Τα παιδιά τότε ήταν 8 και 10 ετών. Τώρα είναι 9 και 11», πρόσθεσε ο χήρος της 39χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Χειροπέδες σε φυγόποινο που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε ανήλικη

Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε 72χρονη γυναίκα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

«Η απάντησή μου είναι ο λόγος που εκφώνησα» – Τι λέει ο εκπαιδευτικός που του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την εμφάνιση του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

troxaio-glyka-nera
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Οι τελευταίες στιγμές του 23χρονου πριν τη μοιραία πρόσκρουση – Εκκωφαντικός ο θόρυβος της σύγκρουσης (Video)

VANCE NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για πυρηνικές δοκιμές: Διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:17
aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

1 / 3