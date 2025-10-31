Άρχισαν οι αντιδράσεις: Πλήθος κόσμου έξω από τα ΕΛΤΑ στην Ικαρία, διαμαρτύρονται για το κλείσιμό τους

Ηταν θέμα χρόνου να έρθουν και οι πρώτες αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ…

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Ράχες Ικαρίας μετά από κάλεσμα τοπικών συνδέσμων.

Οι κάτοικοι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του καταστήματος, δηλώνοντας αγανακτισμένοι με την απόφαση της κυβέρνησης και εμπόδισαν τους υπαλλήλους να μπουν και να εργαστούν στην τελευταία ημέρα λειτουργίας του.

Η Ικαρία διαθέτει δύο ΕΛΤΑ: ένα αυτό στις Ράχες κι άλλο ένα στον Αγιο Κηρύκο, το οποίο επίσης κλείνει και έτσι το νησί θα μείνει με τα ΕΛΤΑ Ευδήλου που βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς στο νησί.

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης φορέων και κατοίκων της ΔΕ Ραχών:

Διαβάστε επίσης:

Δούκας: Τον Ιούνιο του ‘27 μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός – Τι είπε για δημοτικά τέλη και ΠΑΣΟΚ

Θεσπρωτία: Τραγικό τέλος για 64χρονο – Έπεσε από τη σκάλα και σκοτώθηκε

Αγωγές στο υπουργείο Μεταφορών έφεραν τα SMS της 28ης Οκτωβρίου για τα τροχαία