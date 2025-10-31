search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:01
ΕΛΛΑΔΑ

31.10.2025 14:02

Άρχισαν οι αντιδράσεις: Πλήθος κόσμου έξω από τα ΕΛΤΑ στην Ικαρία, διαμαρτύρονται για το κλείσιμό τους

31.10.2025 14:02
elta-ikaria-kinitopoiisi

Ηταν θέμα χρόνου να έρθουν και οι πρώτες αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Ράχες Ικαρίας μετά από κάλεσμα τοπικών συνδέσμων.

Οι κάτοικοι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του καταστήματος, δηλώνοντας αγανακτισμένοι με την απόφαση της κυβέρνησης και εμπόδισαν τους υπαλλήλους να μπουν και να εργαστούν στην τελευταία ημέρα λειτουργίας του.

Η Ικαρία διαθέτει δύο ΕΛΤΑ: ένα αυτό στις Ράχες κι άλλο ένα στον Αγιο Κηρύκο, το οποίο επίσης κλείνει και έτσι το νησί θα μείνει με τα ΕΛΤΑ Ευδήλου που βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς στο νησί.

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης φορέων και κατοίκων της ΔΕ Ραχών:

