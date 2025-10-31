Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Κασιδιάρης αναρωτήθηκε πότε έκανε… ρητορική μίσους και αποκήρυξε τη δράση της ναζιστικής οργάνωσης υπό τον φόβο νέων ποινών

Προκλητικός εμφανίστηκε σήμερα, Παρασκευή 31/10, στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ο Ηλίας Κασιδιάρης, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης για τη δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Το άλλοτε «πρωτοπαλίκαρο» της Χρυσής Αυγής κατά την απολογία του αποκήρυξε τη δράση της ναζιστικής οργάνωσης, και, μπροστά στον κίνδυνο νέων πονών, παρουσίασε τον εαυτό του ως μετανιωμένο, ή αδικημένο.

Μεταξύ άλλων, ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδίκασε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, κάνοντας λόγο για «άθλιο έγκλημα», φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να πει για τον Ρουπακιά ότι «με δολοφόνησε και εμένα, γιατί έχω περάσει έξι χρόνια στη φυλακή».

«Πείτε μου πότε έκανα δημόσια ρητορική μίσους»

Ο Ηλίας Κασιδιάρης μίλησε για «άθλιες εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν ακόμη και από υποστηρικτές του κόμματος, χωρίς καμία δική μου ευθύνη», ενώ, σε ένα κρεσέντο υποκρισίας, καταδίκασε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την επίθεση εναντίον των Αιγυπτίων αλιεργατών.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης ως υποκινητικές σε βία, ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε λόγο για παρερμηνεία ή ψεύδη, με τον ίδιο να αναφέρει σχετικά: «Έχω πει κάποιες οξείες εκφράσεις. Πείτε μου πότε έκανα τη δημόσια ρητορική μίσους όμως; Πουθενά δεν αναφέρεται που είναι αυτή η ρητορική μίσους. Μου αποδίδεται ο ρόλος του φερόμενου εκπαιδευτή, ποιους εκπαίδευα; Υπάρχει πρόβλημα στην κατηγορία και το πρωτόδικο το έλυσε παρανομώντας».

Κρεσέντο υποκρισίας για τη δολοφονία Φύσσα

Μιλώντας για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Ηλίας Κασιδιάρης ισχυρίστηκε πως ενημερώθηκε για αυτήν την επόμενη ημέρα, από δημοσιογράφους, ενώ, αγωνιώντας να πείσει την έδρα περί μεταμέλειας, όταν ρωτήθηκε για το αν γνώριζε ότι ο Ρουπακιάς ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής και ότι στο σημείο της δολοφονίας υπήρχαν πολλά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, απάντησε: «Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες και τα μηνύματά μου».

«Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Ένας συμπολίτης μας πέθανε – είναι καταδικαστέο. Αλλά είναι διπλά καταδικαστέο για μένα, γιατί ο δράστης ήταν από τη Χρυσή Αυγή. Ένα άθλιο έγκλημα που συνέβη μπροστά σε αστυνομικούς χωρίς να το αποτρέψει κανείς. Με δολοφόνησε κι εμένα, γιατί έχω περάσει έξι χρόνια στη φυλακή. Το καταδικάζω διαρκώς», είπε προκλητικά ο καταδικασθείς πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και έξι μηνών για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση.

Αρνήθηκε τις στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις και… μετάνιωσε για τις παρελάσεις

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο Ηλίας Κασιδιάρης δε δίστασε να αρνηθεί την αποδεδειγμένη συμμετοχή του σε στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις, με τον ίδιο να εμφανίζει τον εαυτό του ως… θιγμένο: «Σας παρακαλώ, δεν έχω πάει ποτέ. Αν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, δείξτε το μου. Οι φωτογραφίες με στολή παραλλαγής είναι από δραστηριότητες της Λέσχης Εφέδρων Αξιωματικών, με άδεια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε «μετανιωμένος» για τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στον Μελιγαλά με στρατιωτική ενδυμασία. «Ήταν δική μου ιδέα και το έχω μετανιώσει πολλές φορές. Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν ελάχιστοι. Προσωπικά δεν φορούσα παντελόνι παραλλαγής, μόνο το μαύρο μπλουζάκι, που είχε γίνει το “σήμα κατατεθέν”. Ήθελα να τιμήσουμε τους πεσόντες με τρόπο επίσημο, όπως στο σχολείο, με παρέλαση. Στο βίντεο φαίνεται ότι προσπαθώ να δώσω βήμα και δεν μπορώ. Ήταν μια φαεινή ιδέα, που μετανιώνω πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη φωτογραφία του που είχε δημοσιευτεί με τη σημαία της Βέρμαχτ, ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε λόγο για «φωτομοντάζ»: «Αυτό είναι ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης, το τί σημαιάκια, τί κασκόλ μπορεί αν έχει ο κάθε πολίτης… Απαντώ γιατί είναι υβριστικό να μου λένε ότι ποζάρω μπροστά από τη σημαία της Βέρμαχτ. Είναι φωτομοντάζ. Κάποιος πονηρός νους από την αστυνομία διέρρευσε τη φωτογραφία στην εφημερίδα. Την είδα ότι είναι εμφανές ανόητο φωτομοντάζ και είναι καταδικαστέο από εμένα».

Το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλλη και οι «συνθήκες»

«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δε θα έπρεπε να ανοίξουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος. Ό,τι βιώνω ως Έλληνας πολίτης τόσα χρόνια, είναι επειδή άνοιξαν τα γραφεία. Αλλά βίωνε το κόμμα τρομερή άνθιση», ανέφερε ακόμη ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ακόμη, απαντώντας στην επισήμανση ότι ο δημόσιος λόγος του δεν ήταν κατευναστικός, ο Ηλίας Κασιδιάρης το απέδωσε στις «συνθήκες», σημειώνοντας: «Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον και τις συνθήκες. Μετά το χαστούκι στην Κανέλλη, πολλοί πολίτες με συνεχάρησαν. Έπρεπε να κατευνάσω αυτή την αντίδραση, γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί πως θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή. Δήλωσα ότι είμαστε κατά της βίας, και αυτό έφτασε παντού».

