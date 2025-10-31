Η συνομιλία Δένδια με Μητσοτάκη και το δείπνο με Καμμένο, εκτός ΥΠΕΞ ο Παπασταύρου, οι 41 του Τσίπρα, το γκολ Κικίλια σε Ντόρα και το ντιλ Κυριακού με Repubblica

Καλημέρα σας

Σε συνέχεια των πληροφοριών που λένε ότι ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας έρχονται πιο… κοντά, να σας πω ότι συνομίλησαν οι δυο τους επί εικοσάλεπτο το απόγευμα της Τετάρτης για να συνεννοηθούν πώς θα τα πουν και τι «μήνυμα» θα στείλουν από την εκδήλωση για τα εγκαίνια της πρόσοψης του Πενταγώνου.

Μου μεταφέρθηκε ότι το κλίμα ήταν άριστο.

Συμπεραίνω κατόπιν όλων αυτών που συνέβησαν το τελευταίο 48ωρο πως ούτε ο πρωθυπουργός έχει διάθεση να «κόψει τα φτερά» του υπουργού του, με την προϋπόθεση ότι και εκείνος δεν παίζει το παιχνίδι της αμφισβήτησης, ούτε όμως και ο δεύτερος θα ρισκάρει να ξοδέψει τη «μία σφαίρα» που έχει για τη διαδοχή, πηγαίνοντας μετωπικά πάνω στον Μητσοτάκη.

Το (παραλίγο κοινό) δείπνο Δένδια – Καμμένου

Δεν ξέρω τι συμπτώσεις είναι αυτές, έτσι στα ξαφνικά, αλλά δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγην όταν έμαθα ότι Δένδιας και Καμμένος δείπνησαν στο ίδιο μαγαζί το βράδυ της Τετάρτης.

Δεν εξεπλάγην μόνο για το μέρος που διάλεξαν: Εστέτ και οι δύο, πήγαν σε πολυτελές και πανάκριβο ρεστοράν ψαροκατάστασης στο Νέο Ψυχικό.

Αλλά, όπως και να το κάνει κάποιος το γεγονός ότι βρέθηκαν σε διπλανά τραπέζια – μετά της συζύγου ο άλλοτε πρόεδρος Πάνος και μετά φίλων και συνεργατών ο επίδοξος πρόεδρος Νίκος – έχει κάτι το απροσδιόριστο ως προς το βαθύτερο πολιτικό νόημα.

Είναι η αναφορά στη βαθιά δεξιά αυτό που του ενώνει άραγε ή η υποσυνείδητη επιθυμία να ανταλλάξουν απόψεις για τις εξελίξεις στην Αμερική και τα εσωκομματικά, που τους έκανε να κατευθυνθούν προς το ίδιο μέρος;

Πάντως με την ευκαιρία κουβεντιάσανε και για το έργο του Βαρώτσου, με το οποίο ντύθηκε η πρόσοψη του Πενταγώνου – ήταν και ο ίδιος ο Βαρώτσος στο μαγαζί.

Σημειωτέον ότι ο νυν υπουργός Άμυνας προσκάλεσε τον πρώην στα εγκαίνια του έργου, λίγο νωρίτερα.

Η φαντασία τους τα φταίει

Πολλά ακούγονται για τον ανασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται στις αρχές του έτους. Φυσικά είναι ακόμα νωρίς για τα ονόματα, ώστε να υπολογίσουμε ποιοι τέσσερις πέντε – ίσως και περισσότεροι – υπουργοί θα αλλάξουν. Αλλά αν ήταν να κάνω ένα ποντάρισμα και να πω ένα… σίγουρο, αυτό είναι ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν πρόκειται να μετακινηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπό αυτή την έννοια λοιπόν όλα όσα ακούγονται και γράφονται περί μετακίνησης του Σταύρου Παπασταύρου στο ΥΠΕΞ είναι μόνο στη φαντασία κάποιων.

Το φάουλ της Ντόρας με τον Κικίλια και η αποστομωτική απάντηση του υπουργού

Αλγεινή εντύπωση έκανε η ωμή και έμπλεη φαυλότητας παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία επιτέθηκε στον Βασίλη Κικίλια επειδή ο υπουργός Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ και έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Λιμενάρχη Χανίων για τον άγριο ξυλοδαρμό επιβάτη σε πλοίο της γραμμής από άλλον μέσα επιβάτη.

Μάλλον η Ντόρα θέλει το λιμενικό απλό θεατή σε τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί ακόμα και να κινδυνεύουν άνθρωποι σε πλοία και λιμάνια – ωραία αντίληψη.

Προφανώς η έμπειρη βουλευτής θέλει να κάνει το… ρουσφέτι της και λαϊκίζει, αδιαφορώντας για τις διαδικασίες που επιβάλλονται ουσιαστικά ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις.

Πάντως η αντίδραση του κόσμου ήταν υπέρ του Κικίλια, που αντέδρασε με λελογισμένη ένταση στην επίθεση της Μπακογιάννη – τα τηλέφωνα έσπασαν στο υπουργείο, από ανθρώπους που επικροτούν τον χειρισμό του υπουργού.

Αλλά και κεντρικά η κυβέρνηση δεν είδε με ενθουσιασμό την παρέμβαση της Ντόρας. Αν είναι κάθε υπουργός να υποκύπτει στις απαιτήσεις του τοπικιστικού λόμπι, θα χαθεί η μπάλα.

Οι καθηγητές του Τσίπρα και ο… Ότο φον Μπίσμαρκ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το επιστημονικό συμβούλιο, που θα λειτουργήσει σαν… κόμμα, στην… χωρίς κόμμα πορεία του πρώην πρωθυπουργού προς το… νέο κόμμα.

Είχαν πει για 30 άτομα, τελικά στο μέτρημα βγήκαν 41 – έπεσε πολύ παρακαλετό μάλλον.

Με μία πρώτη ματιά: Αποτυχημένοι υπουργοί, στελέχη και παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Πασόκοι που ψάχνουν στέγη, πρωτεργάτες του πραξικοπήματος με το Γκάζι, φουλ άρωμα «53» και τίγκα στο… καθηγητιλίκι.

Δεν ξέρω αν βλέποντας πόσους καθηγητές και καθηγήτριες επιστράτευσε ο Τσίπρας, θα άντεχε να το σχολιάσει ο Ότο φον Μπίσμαρκ. Αλλά αν το σχολίαζε, υπολογίζω πως όχι μία πατρίδα, αλλά γύρω στις 10 θα έβλεπε να χάνονται…

Πάντως για απλούς πολίτες ή για ανθρώπους που ξέρουν τι τραβάνε οι απλοί πολίτες με τους οποίους θέλει να βαδίσει ο πρόεδρος Αλέξης, δεν τους έχει κανείς αυτούς τους 41!

Ο ΑΝΤ1, η Μελόνι και ο πάγος

Θετικά μαθαίνω ότι προχωράνε τα πράγματα για το μεγάλο ντιλ του Θοδωρή Κυριακού και του ΑΝΤ1 με τον εκδοτικό δημοσιογραφικό Όμιλο GEDI (GEDI Gruppo Editoriale – La Repubblica, La Stampa κ.α.) της οικογένειας Ανιέλι- Έλκαν.

Ήδη στελέχη του ομίλου ΑΝΤ1 βρίσκονται για επαφές στην Ιταλία, ενώ φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η Μελόνι διάκειται φιλικά στον Θοδωρή Κυριακού και υποστηρικτικά στο ντιλ.

Το οποίο ντιλ – που μπορεί να φτάσει και τα 300 εκατομμύρια ευρώ – έχει βέβαια δρόμο ακόμα.

Και μιας και λέμε για τον Θοδωρή Κυριακού, ο οποίος όλο και ισχυροποιείται με τα δίκτυα στο εξωτερικό, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι σχέσεις του με το εδώ γκουβέρνο είναι πιο ψυχρές κι από παγετώνα…

Λεφτά με το τσουβάλι για τους μετόχους των τραπεζών

Μερίσματα πάνω από 3 δισ. ευρώ θα μοιράσουν φέτος οι τράπεζες στους μετόχους τους – κι αν κρίνουμε από το κλίμα στα διοικητικά γραφεία, το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει. Οι επικεφαλής των συστημικών τραπεζών επιβεβαιώνουν ότι θα διανείμουν το 60% των κερδών τους, επικαλούμενοι το «ηθικό δικαίωμα» όσων περίμεναν, λέει, πάνω από 14 χρόνια για να δουν μερίσματα, μετά τα μνημόνια και τη μεγάλη οικονομική καταιγίδα.

Πέρυσι, θυμίζουμε, ήταν η πρώτη χρονιά μετά τα μνημόνια που οι τράπεζες τόλμησαν να ξαναμοιράσουν μέρισμα. Φέτος όμως το σκηνικό αλλάζει ριζικά: τα κέρδη εκτοξεύονται χάρη στα επιτόκια και τη ραγδαία αύξηση των εσόδων από τόκους, και τα ταμεία τους ξεχειλίζουν. Κι έτσι, αφού τα “παιδιά των τραπεζών” άντεξαν τη μακρά δίαιτα των μνημονίων, ήρθε η ώρα για το… τραπέζι της μεγάλης ανταμοιβής.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, νοικοκυριά και επιχειρήσεις ασφυκτιούν από τα δάνεια, τα επιτόκια παραμένουν στα ύψη, και η πιστωτική επέκταση για την πραγματική οικονομία παραμένει… άπιαστο όνειρο. Αλλά τι να κάνουμε — άλλοι πληρώνουν την κρίση κι άλλοι την εξαργυρώνουν.

Όπως λέει και ένας παλιός γνώστης της τραπεζικής πιάτσας: «Τα μερίσματα είναι το νέο success story». Και πράγματι — για τους μετόχους, η Ελλάδα φαίνεται να βγήκε οριστικά από τα μνημόνια. Για τους υπόλοιπους, όχι και τόσο.

