Τα παιδία παίζει – Η κυβέρνηση, δια του Χατζηδάκη τώρα, κηρύσσει ξανά τον πόλεμο στην… γραφειοκρατία

Επί έξι χρόνια η κυβέρνηση έχει μία σημαία – ανάμεσα σε άλλες, αλλά αυτή ξεχωρίζει: Την ψηφιοποίηση του κράτους, την απλοποίηση των επαφών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, άρα και την πάταξη της γραφειοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι βοηθούσης της ψηφιακής τεχνολογίας έγιναν πολλά και μεγάλα βήματα σε αυτόν τον τομέα.

Και ξαφνικά ο Κωστής Χατζηδάκης κηρύσσει τον πόλεμο κατά της… γραφειοκρατίας, με ένα σχέδιο, λέει, α λα ΕΦΚΑ!

Η πρώτη απορία που έρχεται στο νου είναι «της ποιας;;;». Υποτίθεται ότι η χώρα είναι σε τέτοιο σημείο, που η κυβέρνηση πλασάρει τεχνολογία ακόμα και στην… Ιαπωνία, αν ενθυμούμαι καλώς. Ή ότι μας ζηλεύουν η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες.

Και ξαφνικά… νεκραναστήσαμε την γραφειοκρατία για την καταπολεμήσουμε ξανά;

Ή μήπως στην πραγματικότητα, τα περί Ελλάδα 2.0, 3.0, 4.0 και δεν ξέρω πόσο και τι άλλο, ήταν απλά επικοινωνιακές υπερβολές; Και απλώς… ψηφιοποιήθηκε η γραφειοκρατία και τίποτα περισσότερο στην ουσία;

Για την ιστορία, η Καθημερινή το έχει πρώτο θέμα αυτό το «σχέδιο» του Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως αναφέρει «την αξιοποίηση του μοντέλου ΕΦΚΑ σε μεγάλο κομμάτι του δημοσίου τομέα σχεδιάζει η κυβέρνηση, ώστε, όπως συνέβη με την απονομή των συντάξεων, μέσω πιστοποιημένων ιδιωτών να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις των πολιτών σε σύντομο χρόνο. Παράλληλα, με βάση το σχέδιο νόμου που επιμελείται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, προβλέπεται η αντικατάσταση στις δικαιολογητικές από απλές υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και η δημιουργία τριμελών επιτροπών στα υπουργεία που θα διασφαλίζουν ότι εντός έξι μηνών συμμορφώνεται το κράτος με τις δικαστικές αποφάσεις».

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, μάλλον δίκιο έχει κυβερνητικός παράγοντας που σχολίαζε ότι «κακώς έφυγε ο Χατζηδάκης από υπουργός Οικονομικών, διότι τώρα ως αντιπρόεδρος δεν έχει ουσιαστικά αντικείμενο και σκαρφίζεται διάφορα άνευ ουσίας».

