Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών τα ξημερώματα στην Τούμπα – Μια προσαγωγή

Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) ένα κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα περίπου στις 4:00 και απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι.
Αφού πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό τους, με αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει σε μια προσαγωγή υπόπτου.
