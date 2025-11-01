search
01.11.2025
01.11.2025

Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο από πλοίο της Frontex

01.11.2025 08:21
LIMENIKO NEW

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Στην επιχείρηση συνέδραμε μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

