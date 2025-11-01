Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο από πλοίο της Frontex

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου προχώρησε πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Στην επιχείρηση συνέδραμε μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

