ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 06:43
ΕΛΛΑΔΑ

01.11.2025 06:01

Έρχεται αλλαγή σκηνικού από την επόμενη εβδομάδα: Ο καιρός του Σαββατοκύριακου, πότε θα βρέξει στην Αθήνα

01.11.2025 06:01
Φθινοπωρινό, αλλά με ήπιες, καλές καιρικές συνθήκες θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τουλάχιστον ως την Τρίτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο 1η Νοεμβρίου , στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση της Κυριακής

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι θα γίνει από Δευτέρα

Από την Δευτέρα βροχές και καταιγίδες θα πέσουν στα νησιά του Ιονίου και στην δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και σε Πελοπόννησο.

Την Τρίτη το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, δυτική Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να προσεγγίζει την Αττική από τα δυτικά.

Στις 6 το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην Αττική αλλά και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ της ίδιας μέρας στην Αττική θα έχουν περιοριστεί.

Την Τετάρτη το βαρομετρικό χαμηλό θα έχει μετακινηθεί νοτιότερα και θα πλήξει τις περιοχές της νότιας Ελλάδας και κυρίως την Κρήτη.

Στο ενδεχόμενο να χαλάσει ο καιρός αναφέρθηκε και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης που τόνισε «Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιο καιρό και λίγες βροχές και ίσως από Τρίτη και Τετάρτη και στη συνέχεια, ίσως δούμε πιο οργανωμένες βροχές στη κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα θα πέσει η θερμοκρασία».

