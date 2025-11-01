Μακελειό στα Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία υπό τον φόβο νέων συμπλοκών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστά σχολεία θα είναι αύριο και μεθαύριο σε περιοχές της Κρήτης μετά το φονικό περιστατικό στο Ηράκλειο.
Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:
Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, όπως επισημαίνει το zarpanews.gr.
