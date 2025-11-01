Μαρίνα Καλογήρου: «Έχω δει πολλές φορές τη ζωή μου σε μοναστήρι, νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο» (Video)

Η Μαρίνα Καλογήρου μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου μίλησε για τη μοναχικότητα που απολαμβάνει και τις προσωπικές της εμπειρίες, οι οποίες την οδήγησαν στη δημιουργία μιας οργάνωσης υποστήριξης για κακοποιημένα άτομα.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι η ζωή της είναι γενικά μοναχική, κάτι που δεν τη φοβίζει, αντιθέτως το απολαμβάνει.

«Στα μοναστήρια βρίσκω τον εαυτό μου»

«Η ζωή μου είναι γενικά πολύ μοναχική. Μου αρέσει πολύ να είμαι μόνη μου. Οπότε στα μοναστήρια βρίσκω τον εαυτό μου», είπε , εξηγώντας πως δεν της φαίνεται παράξενη η εμπειρία της παραμονής της σε μοναστήρι. Το βιώνει ως κάτι απόλυτα συμβατό με την εσωτερική της ανάγκη και τα συναισθήματά της.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης πως, αν και προτιμά τη μοναχικότητα, αν υπάρξει μια σχέση που θα της προσφέρει την ίδια πληρότητα, δεν θα την απορρίψει.

«Αν υπάρξει μια σχέση στην οποία να ζω την ίδια πληρότητα, εννοείται να έρθει, γιατί όχι; Μέχρι στιγμής δε μου έχει συμβεί».

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα…»

Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία κακοποίησης, η Μαρίνα Καλογήρου αποκάλυψε ότι, μετά τη δημόσια εξομολόγησή της, δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων στήριξης από ανθρώπους που πέρασαν παρόμοιες καταστάσεις. Αυτό την ώθησε να δημιουργήσει μια οργάνωση που υποστηρίζει τα θύματα κακοποίησης.

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα, βγήκε μια πολύ μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο της για τη στήριξη κακοποιημένων ατόμων είναι κάτι που την γεμίζει με χαρά και δύναμη. Στην οργάνωση αυτή εργάζονται πολλές ομάδες, περιλαμβάνοντας νομική βοήθεια, υποστήριξη για παιδιά και ενήλικες, εκπαίδευση στα σχολεία και έρευνες.

«Η σχέση που χτίστηκε με τον κόσμο μετά την εξομολόγησή μου είναι κάτι που με έκανε να πιστέψω ακόμη περισσότερο στη ζωή και την επιβίωση», πρόσθεσε η ηθοποιός, εξηγώντας πώς αυτή η εμπειρία την ενίσχυσε στην προσωπική της ζωή.

«Έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου να ζει σε μοναστήρι»

Κλείνοντας, η ίδια αναφέρθηκε και στην ιδέα να ζήσει την υπόλοιπη ζωή της σε μοναστήρι.

«Έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου να ζει σε μοναστήρι. Τώρα περνάω μια φάση που νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο».

Όπως είπε, επισκέπτεται την εκκλησία καθημερινά και προσεύχεται συχνά, περιγράφοντας τον εαυτό της ως μοναχή εντός του κόσμου.

