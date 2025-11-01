search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 17:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 16:17

Μαρίνα Καλογήρου: «Έχω δει πολλές φορές τη ζωή μου σε μοναστήρι, νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο» (Video)

01.11.2025 16:17
marina_kalogirou_ndp

Η Μαρίνα Καλογήρου μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου μίλησε για τη μοναχικότητα που απολαμβάνει και τις προσωπικές της εμπειρίες, οι οποίες την οδήγησαν στη δημιουργία μιας οργάνωσης υποστήριξης για κακοποιημένα άτομα.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι η ζωή της είναι γενικά μοναχική, κάτι που δεν τη φοβίζει, αντιθέτως το απολαμβάνει.

«Στα μοναστήρια βρίσκω τον εαυτό μου»

«Η ζωή μου είναι γενικά πολύ μοναχική. Μου αρέσει πολύ να είμαι μόνη μου. Οπότε στα μοναστήρια βρίσκω τον εαυτό μου», είπε , εξηγώντας πως δεν της φαίνεται παράξενη η εμπειρία της παραμονής της σε μοναστήρι. Το βιώνει ως κάτι απόλυτα συμβατό με την εσωτερική της ανάγκη και τα συναισθήματά της.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης πως, αν και προτιμά τη μοναχικότητα, αν υπάρξει μια σχέση που θα της προσφέρει την ίδια πληρότητα, δεν θα την απορρίψει.

«Αν υπάρξει μια σχέση στην οποία να ζω την ίδια πληρότητα, εννοείται να έρθει, γιατί όχι; Μέχρι στιγμής δε μου έχει συμβεί».

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα…»

Αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία κακοποίησης, η Μαρίνα Καλογήρου αποκάλυψε ότι, μετά τη δημόσια εξομολόγησή της, δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων στήριξης από ανθρώπους που πέρασαν παρόμοιες καταστάσεις. Αυτό την ώθησε να δημιουργήσει μια οργάνωση που υποστηρίζει τα θύματα κακοποίησης.

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα, βγήκε μια πολύ μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο της για τη στήριξη κακοποιημένων ατόμων είναι κάτι που την γεμίζει με χαρά και δύναμη. Στην οργάνωση αυτή εργάζονται πολλές ομάδες, περιλαμβάνοντας νομική βοήθεια, υποστήριξη για παιδιά και ενήλικες, εκπαίδευση στα σχολεία και έρευνες.

«Η σχέση που χτίστηκε με τον κόσμο μετά την εξομολόγησή μου είναι κάτι που με έκανε να πιστέψω ακόμη περισσότερο στη ζωή και την επιβίωση», πρόσθεσε η ηθοποιός, εξηγώντας πώς αυτή η εμπειρία την ενίσχυσε στην προσωπική της ζωή.

«Έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου να ζει σε μοναστήρι»

Κλείνοντας, η ίδια αναφέρθηκε και στην ιδέα να ζήσει την υπόλοιπη ζωή της σε μοναστήρι.

«Έχω δει πολλές φορές τον εαυτό μου να ζει σε μοναστήρι. Τώρα περνάω μια φάση που νιώθω λίγο σαν μοναχή μέσα στον κόσμο».

Όπως είπε, επισκέπτεται την εκκλησία καθημερινά και προσεύχεται συχνά, περιγράφοντας τον εαυτό της ως μοναχή εντός του κόσμου.

Διαβάστε επίσης:

Megan Thee Stallion: Φόρος τιμής στο Jujutsu Kaisen για το Halloween

«Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο» – Έξαλλη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο (Video)

Το «καρφί» του Συρίγου για τον Λιάγκα: «Με κάλυψε ο κ. Λαζόπουλος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bmw
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Ηands-off»: Η BMW βελτιώνει την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι ελιγμοί προσπέρασης

exarheia episodeia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά τον ξυλοδαρμό γυναίκας με προσθετικό μέλος – Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρες των ΜΑΤ να χτυπούν θαμώνες καταστημάτων

sxoleia_kafsonas_1106_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία υπό τον φόβο νέων συμπλοκών

to soi sou new
LIFESTYLE

«Το Σόι Σου»: Το δημόσιο ευχαριστώ της «Λυδίας Χαμπέα» στους τηλεθεατές

lex synavl;ia 99- new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Στο πόδι η Θεσσαλονίκη για το πολυαναμενόμενο live του – Οι λεπτομέρειες της συναυλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 17:01
bmw
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Ηands-off»: Η BMW βελτιώνει την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι ελιγμοί προσπέρασης

exarheia episodeia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά τον ξυλοδαρμό γυναίκας με προσθετικό μέλος – Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρες των ΜΑΤ να χτυπούν θαμώνες καταστημάτων

sxoleia_kafsonas_1106_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία υπό τον φόβο νέων συμπλοκών

1 / 3