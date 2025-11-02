search
02.11.2025 22:31

Το γλέντι προς τιμήν της Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοί πήγαν (Photo)

02.11.2025 22:31
Το δεύτερο 24ωρο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει… μπουζούκια.

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης είναι η επίτιμη προσκεκλημένη στο Κέντρο Αθηνών όπου έχει στηθεί μια βραδιά για το καλωσόρισμα και την ανάληψη των καθηκόντων της που επισήμως θα ξεκινήσουν την Τρίτη.

Μετά τη χθεσινή δεξίωση, σήμερα θα βρίσκεται στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά ο Κωνσταντίνος Αργυρός που επέστρεψε μια ημέρα πριν από το τουρ που έκανε στην Αυστραλία.

Πάνω από 150 καλεσμένοι δίνουν το παρόν στο γλέντι όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται επιχειρηματίες και υπουργικά στελέχη. Ανάμεσα σε αυτούς που εντοπίστηκαν να φτάνουν στο νυχτερινό γλέντι, είναι οι: Ολγα Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού, Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκη Κεραμέως, Δημήτρης Μελισσανίδης, Θοδωρής Κυριακού, Πάνος Ξενοκώστας, Πέτρος Παππάς και Εμη Λιβανίου κ.α.

