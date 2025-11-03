search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:23
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 17:08

Διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

03.11.2025 17:08
LIMENIKO NEW

Στη διάσωση 25 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Κρήτης, προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας, 3/11, το Λιμενικό Σώμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για λέμβο που εντοπίστηκε στα 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού. 

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, οι 25 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

tsiaras 555- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα

g41x0muxsaaht5k-768×522-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις

Tileorasi
MEDIA

Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)

avgi-efimerida_0108_1460-820_new
MEDIA

ΕΣΗΕΑ: Νέα 24ωρη απεργία στην ΑΥΓΗ

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:21
1 / 3