Διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Στη διάσωση 25 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Κρήτης, προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας, 3/11, το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για λέμβο που εντοπίστηκε στα 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, οι 25 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.

