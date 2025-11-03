Διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη διάσωση 25 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Κρήτης, προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας, 3/11, το Λιμενικό Σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για λέμβο που εντοπίστηκε στα 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, οι 25 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία: Καμπανάκι Κολυδά – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις έως και 100 χιλιοστά
Δίκη για τις υποκλοπές: Η ΕΥΠ με παγίδευσε με το Predator, κατέθεσε πρώην υπάλληλος που βρισκόταν σε διένεξη με την υπηρεσία
Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης – Σπαραγμός από την οικογένειά του, φρούριο το χωριό (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.