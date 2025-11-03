Εύβοια: Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν και δάγκωσαν 25χρονο

Επίθεση από δύο σκυλιά δέχθηκε την Κυριακή ένας 25χρονος στην Ερέτρια, στην Εύβοια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο νεαρός 25χρονος άνδρας βρισκόταν με το ποδήλατο του κοντά στο γήπεδο 5χ5 της πόλης, όταν του επιτέθηκαν δύο από τρία σκυλιά που βρίσκονταν στο σημείο και τον δάγκωσαν στο πόδι.

Πήγε στο κοντινότερο φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν αντιτετανικό ορό.

Στο περιθώριο της περιπέτειας του, κάνει έκκληση στις αρμόδιες αρχές, αν επιληφθούν του ζητήματος για την προστασία των πολιτών.

