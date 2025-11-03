search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 13:27

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ στο Μαξίμου

03.11.2025 13:27
mitsotakis_rangel_0311_1920-1080_new

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανζέλ.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους εξέτασαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Γιατί και πώς απορρίπτει Τσίπρα και Σαμαρά – Το σενάριο μίας πολιτικής κίνησης και οι διαψεύσεις για το «Κύμα»

«Πόλεμος» Λατινοπούλου και κτηνοτρόφων με Τσιάρα – Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, υποστηρίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής (Video)

«Τα μαζεύει» ο Καραχάλιος για το «Κύμα» μετά την έντονη αντίδραση της Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COSMOTE TV_Olympiacos-PSV
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης & Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου έρχονται στην COSMOTE TV

comissa_0
ΘΕΑΤΡΟ

Ασημάκης Γιαλαμάς – Κώστας Πρετεντέρης: Η κόμισσα της φάμπρικας, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή

eurovision2026_ert_new
MEDIA

ΕΡΤ: «Σκοτωμός» για συμμετοχή στη Eurovision 2026 – Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

panagiotopoulou-sergoulopoulos-new
LIFESTYLE

Φώτης Σεργουλόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με την Άννα Παναγιωτοπούλου – «Έτσι κατάλαβα γιατί φαινόταν δημοσίως στριφνή» (Video)

silence-of-the-lambs-anthony-hopkins
ΣΙΝΕΜΑ

Το «παράδοξο του τρόμου»: Πώς το να βλέπουμε θρίλερ… ανακουφίζει από το άγχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:55
COSMOTE TV_Olympiacos-PSV
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης & Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου έρχονται στην COSMOTE TV

comissa_0
ΘΕΑΤΡΟ

Ασημάκης Γιαλαμάς – Κώστας Πρετεντέρης: Η κόμισσα της φάμπρικας, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή

eurovision2026_ert_new
MEDIA

ΕΡΤ: «Σκοτωμός» για συμμετοχή στη Eurovision 2026 – Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

1 / 3