Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια: «Υπάρχουν ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία – Να αποδοθεί δικαιοσύνη» (video)

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, Άλκη, ζήτησε ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος το πρωί της Δευτέρας (3/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια που προηγήθηκαν μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο Αριστείδης Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (3/11) μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στην είσοδο των δικαστηρίων είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες για τη δολοφονία του νεαρού οπαδού του Άρη.

Ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε στου αστυνομικούς πετώντας ξύλα και καρέκλες.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ αντέδρασαν άμεσα απωθώντας τους νεαρούς, κάνοντας και χρήση δακρυγόνων, ενώ έγιναν και δυο συλλήψεις.

