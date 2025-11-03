search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 11:38

Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια: «Υπάρχουν ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία – Να αποδοθεί δικαιοσύνη» (video)

03.11.2025 11:38
aristeidis_kampanos_new

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, Άλκη, ζήτησε ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος το πρωί της Δευτέρας (3/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια που προηγήθηκαν μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο Αριστείδης Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε φτάσει και η αστυνομική κλούβα με τους κατηγορούμενους – οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από τους 12 που καταδικάστηκαν πρωτόδικα μετήχθησαν οι πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής, τα οποία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (3/11) μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Στην είσοδο των δικαστηρίων είχε συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα οπαδών σε ένδειξη συμπαράστασης στους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες για τη δολοφονία του νεαρού οπαδού του Άρη.

Ξαφνικά, μια άλλη ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε στου αστυνομικούς πετώντας ξύλα και καρέκλες.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ αντέδρασαν άμεσα απωθώντας τους νεαρούς, κάνοντας και χρήση δακρυγόνων, ενώ έγιναν και δυο συλλήψεις.

Διαβάστε επίσης:

Κομφούζιο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – Πολίτες δεν γνώριζαν ποια είναι κλειστά (video)

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Πλήρης καταστροφή στις Σέρρες – Θανατώθηκαν πάνω από 20.000 ζώα

Βορίζια: Αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε από τα πυρά των οικογενειών: «Καλούσαμε την ΕΛΑΣ να το προλάβουμε και δεν απαντούσαν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

photo_adv1
ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

mitsotakis_rangel_0311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πορτογάλο υπουργό Εξωτερικών, Πάουλο Ρανζέλ στο Μαξίμου

nosokomeio_lefkada
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στις κλινικές κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:41
new_york_times_new
MEDIA

New York Times: Εκστρατεία μποϊκοτάζ από συγγραφείς, αρθογράφους, πολιτκούς, ηθοποιούς για αντιπαλαιστινιακή προπαγάνδα

photo_adv1
ADVERTORIAL

Διεθνής Διάκριση για τα Ella Resorts: Το Elissa Lifestyle Beach Resort βραβεύτηκε ως Adults Only – Global Winner στα World Luxury Hotel Awards 2025

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άστοχη επικοινωνιακά η διαχείριση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ από την διοίκηση 

1 / 3