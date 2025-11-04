Χρυσοχοΐδης για μακελειό στα Βορίζια: «Με ανησυχούν πάρα πολύ τυχόν αντίποινα» – Έρχονται αλλαγές στην αστυνόμευση

Αυστηροποίηση των ποινών για κατοχή όπλων προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», είπε για το περιστατικό στη Κρήτη ότι «είναι αναγκαιότητα η αλλαγή κουλτούρας» ενώ άφησε και αιχμές αναφέροντας πως η αστυνομία στην Κρήτη «σε πολλές περιπτώσεις επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά της».

«Με πολλή επιμέλεια η τοπική Αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI εκεί διαμορφώνουν τη δικογραφία ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση, που φαίνεται ότι είναι αρκετοί. Η Αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων, συμμετόχων, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα, η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς» είπε αρχικά για την υπόθεση.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση να μεταβούν αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα, τόνισε πως πρόκειται για «μια έκτακτη συνθήκη, ώστε να τηρηθούν η τάξη και η ασφάλεια στον συγκεκριμένο χώρο».

Όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιποίνων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική, όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί αυτά είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο».

Τι είπε για την «καθυστερημένη» αντίδραση της αστυνομίας

Ερωτηθείς αν καθυστέρησε η επέμβαση της Αστυνομίας, σημείωσε πως «υπάρχουν μια σειρά από διάφορα πράγματα, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι αμέσως κλήθηκε και πήγε επιτόπου και παρέμεινε εκεί περιπολικό της τοπικής Αστυνομίας, άρα η Αστυνομία ήταν εκεί, όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Είναι εύκολο να πει κανείς για την Αστυνομία, για παράδειγμα, ότι δεν έφτασε νωρίς, δεν είναι αυτό το ζήτημα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα που είναι οι αντιλήψεις στις περιοχές αυτές, η κουλτούρα και η παιδεία αυτών των ανθρώπων, η εγκληματικότητα των ανθρώπων αυτών».

Σχολιάζοντας τον μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη, είπε πως «και αυτό είναι μια λάθος αντίληψη. Δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά μάλιστα είναι νόμιμα όπλα, που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους π.χ. εκπαίδευσης, σκοποβολής, σκοπευτικά σωματεία κ.ο.κ. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο μέσα από έναν νόμιμο τρόπο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα, και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα, δυστυχώς πάρα πολλά, γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της».

«Αλλάζουμε τον τρόπο που ασκείται αστυνόμευση»

Παράλληλα, προανήγγειλε πως «τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσω μια σειρά από πράγματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την αστυνόμευση και το ρόλο της Αστυνομίας σε κάθε περιοχή και το ρόλο της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση και εξιχνίαση των εγκλημάτων. Δηλαδή θέλουμε περαιτέρω ικανότερες υπηρεσίες, διεισδυτικότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Αυτό που κάνουμε τον τελευταίο καιρό και έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε σημαντικά την εγκληματικότητα και να έχει επιτυχίες η Αστυνομία».

Για τις ποινές για την οπλοκατοχή, σχολίασε ότι «για παράδειγμα η χρήση του καλάσνικοφ έχει ποινικοποιηθεί επί το αυστηρότερο, όμως οι κακοποιοί χρησιμοποιούν άλλα όπλα. Μην φανταστείτε ότι κάνοντας κάτι δεν θα υπάρχουν αντίμετρα από αυτούς όλους, αλλά εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα. Τώρα με τον κ. Φλωρίδη υπήρξε μια αυστηροποίηση για τους υπότροπους, παρα-είναι χαλαρή η νομοθεσία όπως παρα-είναι γενικώς οι αποφάσεις οι δικαστικές για τα θέματα αυτά χαλαρές».

