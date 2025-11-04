search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 18:16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

04.11.2025 16:00

Η Κοιλάδα του Αχελώου σχεδιάζει το αύριο – Ανάπτυξη με Ταυτότητα, Συνεργασία και Προοπτική

04.11.2025 16:00
axelooos 55- new

Μια νέα προοπτική για την ανάπτυξη της Κοιλάδας του Αχελώου αναδεικνύεται τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Λεωφ. Αμαλίας 8, Σύνταγμα), μέσα από την εκδήλωση με τίτλο: «Η Κοιλάδα του Αχελώου Αλλιώς: Ανάπτυξη χωρίς καταστροφή.»

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνεργασίας Πολιτών, Θεσμών και Ευρώπης για το μέλλον της Ορεινής Υπαίθρου. Μια αναπτυξιακή πρόταση που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, προστατεύει το περιβάλλον και σταματά την καταστροφή.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας του Αχελώου, με τη στήριξη των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EPP, S&D και THE LEFT.

Στόχος της είναι να παρουσιάσει μια σύγχρονη, ρεαλιστική και Ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας του Αχελώου, που θα βασίζεται στη συνεργασία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

• Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωβουλευτής ΝΔ – EPP

• Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – S&D

• Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – THE LEFT

• Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ

• Αλέκος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

• Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

• Περικλής Μίγδος, Δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη

• Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος Αργιθέας

• Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων

• Σάκης Τορουνίδης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

• Αντώνης Κοσσυβάκης, Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

• Κώστας Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συντονιστής: Τάκης Σαράντης, Δημοσιογράφος.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για την Κοιλάδα του Αχελώου, που στοχεύει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους και να αναδείξει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Ανάμεσα στα θέματα που θα αναδειχθούν:

  • Η ενίσχυση των υποδομών, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών δικτύων.
  • Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Άρτας-Καρδίτσας σε κλειστό αυτοκινητόδρομο που θα ενώνει την Ιόνια οδό με τον Ε65.
  • Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών στις ορεινές κοινότητες.
  • Η αξιοποίηση της καινοτομίας, της πράσινης ενέργειας και των νέων τεχνολογιών για την τοπική ανάπτυξη.
  • Η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, των τοπικών προϊόντων και του αγροτουρισμού.
  • Οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης συνεργασίας ανάμεσα στους Πολίτες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, με κοινό όραμα την ισόρροπη, πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Υπαίθρου.

INVITATION-10-11-2025-ACHELOOS-VALLEYΛήψη

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πεποίθηση ότι η Κοιλάδα του Αχελώου μπορεί να εξελιχθεί σε ζωντανό παράδειγμα περιοχής που ενώνει την Παράδοση με τη Γνώση, την Επιχειρηματικότητα με το Φυσικό Κάλλος και την Περιφερειακή Συνοχή με την  Καινοτομία.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν τους χορηγούς ΚΑΡΑΛΗΣ, Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου και το Jima Winery για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην εταιρεία ΚΑΡΑΛΗΣ, που στηρίζει σταθερά την τοπική ανάπτυξη, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Κοιλάδας του Αχελώου ως τόπου δημιουργίας και προοπτικής.

Στον παρακάτω σύνδεσμο ζωντανά η εκδήλωση:

