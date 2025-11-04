Φωτιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά από μηχανική βλάβη ξέσπασε το πρωί σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος προς Κηφισιά.

Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Μαβίλη, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.

Λόγω της φωτιάς στο όχημα σημειώνονται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης

Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοση από τους πολίτες – Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη

Χαλκίδα: Ένας 23χρονος νεκρός και ένας τραυματίας από ξεχωριστές επιθέσεις με μαχαίρι – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν συνδέονται τα δύο περιστατικά