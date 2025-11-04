search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:16
04.11.2025 08:27

Φωτιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας

04.11.2025 08:27
trolei_fotia_eurok_2299778.jpg

Φωτιά από μηχανική βλάβη ξέσπασε το πρωί σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος προς Κηφισιά.

Το σημείο βρίσκεται απέναντι από την πλατεία Μαβίλη, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.

Λόγω της φωτιάς στο όχημα σημειώνονται προβλήματα στην κυκλοφορία. 

ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά, νεκρός οδηγός μηχανής

MITSOTQAKIS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Ανέβαλε το ταξίδι στην Κομοτηνή λόγω… ΕΛΤΑ

cate-blanchett-new
LIFESTYLE

Κέιτ Μπλάνσετ: Στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας

fysiko-aerio-gaz-1-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομοτηνή: Εγκαίνια για τον νέο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου

kakopoiisi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

