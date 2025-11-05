Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων το Δεκέμβριο ο Στουρνάρας

Αντίθετος με μία μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ της ΕΚΤ, μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ΜΝΙ ανέφερε ότι «Βρισκόμαστε λοιπόν σε σημείο ισορροπίας. Επομένως, γιατί να μειώσουμε τα επιτόκια; Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αν συνεχίσει να υποχωρεί ο πληθωρισμός, τότε θα το σκεφτούμε». Διευκρίνισε, δε, ότι παρόλο που «τα περισσότερα επιχειρήματα συνηγορούν σε υποχώρηση του πληθωρισμού και των ρυθμών ανάπτυξης, εμείς όμως δεν σπεύδουμε να συμπεράνουμε ότι πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση (σ.σ του Δεκεμβρίου)».

Η προσέγγιση της ΕΚΤ, που βασίζεται στα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και έχει ορίζοντα από συνεδρίαση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου σε μια περίοδο υψηλής αβεβαιότητας, ανέφερε ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης, απορρίπτοντας την άποψη ότι η προσέγγιση αυτή είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει προληπτική μείωση των επιτοκίων. «Αν μία μείωση των επιτοκίων δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση, τότε γιατί να την κάνω;», είπε.

Στην ερώτηση αν η ΕΚΤ θα πρέπει να στραφεί σε διευκολυντική νομισματική πολιτική, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα είναι πολύ επεκτατική, καθώς οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, ώστε να προσεγγίσουν το 5% του ΑΕΠ, αλλά και να προβούν σε σημαντικές δαπάνες για την πράσινη μετάβαση. «Ποιος ο λόγος να στραφούμε σε διευκολυντική νομισματική πολιτική τη στιγμή που αναμένουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα είναι, αν όχι εκρηκτική, τουλάχιστον επεκτατική;» ανέφερε ο ίδιος.

Τέλος, εκτίμησε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο του πληθωρισμού επισημαίνοντας ότι η διατηρησιμότητα του χρέους και οι πολιτικές πιέσεις στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκιά της παρά την επιμονή του πληθωρισμού. «Αν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί περαιτέρω [στις ΗΠΑ], μπορεί να αυξηθούν οι τιμές των εισαγομένων παγκοσμίως. Μάλιστα, η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων μπορεί να σηματοδοτεί αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο».

