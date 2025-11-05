search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.11.2025 20:25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα στήριξης Αυγενάκη από κυβέρνηση – «Στο κενό η στοχοποίηση από την αντιπολίτευση»

avgenakis-2323

Για «απαντήσεις και αναλυτικά στοιχεία» που κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κάνουν λόγο πηγές της ΝΔ που σπεύδουν να του προσφέρουν στήριξη, επισημαίνοντας ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και παρέθεσε σειρά εγγράφων για τις πρωτοβουλίες που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του για την αντιμετώπισή τους».

Υποστηρίζουν μάλιστα ότι στη θυελλώδη κατάθεσή του «κατέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης που επιχειρεί συστηματικά να στοχοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία και υπογράμμισε ότι στόχος του δεν ήταν η συγκάλυψη αλλά η εξυγίανση».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ «Τα δέκα σημεία της κατάθεσης του κ. Αυγενάκη» είναι τα εξής:

1. «Δεν ήρθα να κρύψω – ήρθα να λύσω»

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε με τεκμηρίωση, παρουσιάζοντας πέντε κατηγορίες στοιχείων (έγγραφα, αριθμούς, νομοθεσία, πορίσματα, ημερομηνίες) που αποδεικνύουν ότι ανέλαβε να θεραπεύσει χρόνιες παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος του, όπως είπε, δεν ήταν η συγκάλυψη αλλά η εξυγίανση.

2. Απομάκρυνση Σημανδράκου με εννέα τεκμηριωμένους λόγους

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης παρέθεσε εννέα σαφείς και τεκμηριωμένους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνση του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδεικνύοντας συγκεκριμένες διοικητικές αστοχίες, παραλείψεις και προβληματικές πληρωμές που είχαν ήδη προκαλέσει επιπτώσεις στην αξιοπιστία του Οργανισμού και οικονομική επιβάρυνση για τη χώρα. Για κάθε λόγο κατέθεσε συγκεκριμένα έγγραφα και ημερομηνίες, αποδεικνύοντας πλήρη γνώση των θεμάτων και θεσμική συνέπεια.

3. Έλεγχος δεσμευμένων ΑΦΜ – αποτελέσματα με αριθμούς

Από τα 16.548 ΑΦΜ που θεωρούνταν ύποπτα, ελέγχθηκαν 7.545. Από αυτά, 6.815 αποδεσμεύθηκαν καθώς δεν παρουσίασαν καμία παρατυπία, ενώ 730 διαβιβάστηκαν στις Εισαγγελικές Αρχές. Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε ότι «δεν μπορούμε να κρατάμε ομήρους τους αγρότες – οφείλουμε να κάνουμε δίκαιους και ταχείς ελέγχους».

4. Προστασία δημοσίου συμφέροντος και αγροτών

Επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν οι ενισχύσεις δεν πληρωθούν εντός δύο ετών, το κόστος μεταφέρεται στο Δημόσιο, ενώ στην τριετία ο αγρότης χάνει οριστικά τα δικαιώματά του. Με τη διαδικασία αποδέσμευσης των ΑΦΜ προστάτευσε τόσο το Δημόσιο όσο και τους δικαιούχους, προλαμβάνοντας αδικίες και δημοσιονομικές απώλειες.

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

5. Θεσμική λύση μετά από δεκαετία αδράνειας

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε ότι το ζήτημα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ) αποτελεί χρόνιο θεσμικό έλλειμμα. Με νομοθετική ρύθμιση έδωσε παράταση έως 31/12/2025 και καθιέρωσε σαφές πλαίσιο υλοποίησης.

6. Ενεργοποίηση Περιφερειών και έλεγχος προόδου

Ζήτησε από όλες τις Περιφέρειες να απαντήσουν εντός 15 ημερών αν θα αναλάβουν την εκπόνηση των ΔΣΒ· όπου δεν υπήρξε ανταπόκριση, η ευθύνη μεταφέρθηκε στο ΥΠΑΑΤ. Έστειλε 13 προσωπικές επιστολές σε Περιφερειάρχες, δείχνοντας προσήλωση στη διαφάνεια και στην ταχύτητα διοίκησης.

7. Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαφάνεια

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης προώθησε την πλήρη ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος, υπογράφοντας δύο νέες συμβάσεις πληροφορικής (6/11/2023) και εισάγοντας πέντε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για αποθέματα, σπόρους, λιπάσματα και ελέγχους ποιότητας. Τόνισε ότι «η ψηφιοποίηση εγγυάται διαφάνεια, ταχύτητα και ισονομία».

8. Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας

Παρουσίασε τη σύμβαση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρίσιμων τομέων Πληροφορικής και Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο ενίσχυσε τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και τη βιώσιμη λειτουργία του Οργανισμού.

9. Παρουσίαση 12 διορθωτικών ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Λευτέρης Αυγενάκης κατέθεσε 12 διορθωτικές ενέργειες (9 δομικές και 3 τεχνικές) για την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 27 Μαΐου 2024 παρουσίασε το σχέδιο στις Βρυξέλλες, όπου 6 από τις 12 παρατηρήσεις είχαν ήδη ικανοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2024 το σχέδιο υποβλήθηκε επισήμως στη DG AGRI.

10. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, υπογράμμισε ότι κατέθεσε πάνω από 20 τεκμηριωμένα στοιχεία (ελέγχους, πορίσματα, νόμους, ποσά) και έκλεισε λέγοντας:

«Δεν ήρθα να κρύψω τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ – ήρθα να τα λύσω. Και τα άγγιξα όλα.» τόνισε ο κ. Αυγενάκης, όπως αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.

