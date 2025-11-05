Κυβέρνηση: Τα μέτρα που θα ενισχύσουν το εισόδημα 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων

Για τέσσερα μέτρα ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ενισχύσουν το εισόδημα περίπου 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων και θα τεθούν σε ισχύ μέσα στο επόμενο δίμηνο, μιλά η κυβέρνηση, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο τονίζουν πως «έχουν θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την ελάφρυνση του κόστους ζωής για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα».

Η πρώτη ενίσχυση θα έρθει στις 28 Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί για πρώτη φορά το νέο ετήσιο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, ενώ το ποσό που θα δίνεται εφεξής κάθε Νοέμβριο, είναι ανεκχώρητο και αφορολόγητο.

Την ίδια ημέρα, στις 28 Νοεμβρίου, θα πιστωθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο νοίκι η επιστροφή ενοικίου. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, που θα δουν επιστροφή του ενός δωδεκάτου των χρημάτων που έχουν δώσει για ενοίκιο, δηλαδή να καλύπτει το 8% του ετήσιου κόστους στέγης.

«Σε μία εποχή που ολόκληρος ο κόσμος δοκιμάζεται από πληθωριστικές πιέσεις, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για πολίτες που έχουν σταθερό εισόδημα αλλά, λόγω προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι πάντα η πιο ευάλωτη κατηγορία όταν αυξάνεται το κόστος ζωής. Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες είναι μάλιστα μόνιμου χαρακτήρα, κι όχι έκτακτες, το κράτος διασφαλίζει την τόνωση του εισοδήματός τους», σημείωσε κυβερνητικό στέλεχος με γνώση του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το τρίτο μέτρο θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όταν θα προκαταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες χάρη στον ετήσιο μηχανισμό προσαρμογής που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές:

«Για το 2026, η αύξηση υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2 και 2,5%, ποσοστό που προκύπτει από το ημιάθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο η μεγέθυνση της οικονομίας όσο και η αύξηση του κόστους ζωής.

Σημειώνεται ότι στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Μέχρι πρότινος «αποκλεισμένοι» από την ετήσια προσαρμογή των αποδοχών τους, χάρη στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα δουν φέτος στους λογαριασμούς τους το 50% της αύξησης που θα λάβουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Από το τέλος του 2026 μάλιστα η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά, άρα το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει το 100% της επόμενης ετήσιας αύξησης.

«Η παρέμβαση αυτή έχει και ένα σαφές στοιχείο δικαιοσύνης, καθώς πολλοί συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση στο καθαρό εισόδημά τους, ενώ εξαλείφεται άλλη μια αδικία του περίφημου νόμου Κατρούγκαλου, που τόσο ταλαιπώρησε τον Έλληνα συνταξιούχο», σχολίασε κυβερνητική πηγή που έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης που ελάφρυνε δραστικά τις κρατήσεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Το τέταρτο μέτρο στήριξης των συνταξιούχων θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο, όταν θα αποτυπωθεί στις αποδοχές όλων των πολιτών η οριζόντια φοροελάφρυνση που θα προέλθει από τους μειωμένους συντελεστές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί περαιτέρω το καθαρό ποσό των συντάξεων, καθώς θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου. Το δημοσιονομικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου μόνον για τους συνταξιούχους εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν και τις τέσσερις παραπάνω ενισχύσεις, ενώ η μεγάλη πλειονότητα θα δει δυο ή και τρεις από αυτές.

«Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται σταθερή και δίκαιη βελτίωση των συντάξεων, βάσει της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με στόχο να ανταποκριθούμε σε σημαντικό βαθμό στις αυξημένες ανάγκες που το κάθε νοικοκυριό έχει λόγω της ακρίβειας», τόνισε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος».

