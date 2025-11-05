search
05.11.2025 19:16

Τα γενέθλια της Αλέκας Παπαρήγα: Η γιορτή – έκπληξη στον Περισσό (Photo)

05.11.2025 19:16
Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Αλέκα Παπαρήγα, πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ και οι σύντροφοί της δεν ξέχασαν να της ευχηθούν.

Της ετοίμασαν μια γιορτή – έκπληξη στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό όπου βρέθηκε η 80χρονη πλέον κ. Παπαρήγα.

Οι σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα της ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά», να είναι γερή και δυνατή στους αγώνες που έρχονται,

Αδιάψευστος μαρτυρας η φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr και δείχνει ότι το κλίμα ήταν πολύ ζεστό με πολλά χαμόγελα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Προβλήματα στους δρόμους (Photos/Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Θα υπερασπιστεί την Νέα Υόρκη ενάντια στον Τραμπ, αλλά θα αφήσει την «πόρτα ανοιχτή» – Το μήνυμά του στους Εβραίους

ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

