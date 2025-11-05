Τα γενέθλια της Αλέκας Παπαρήγα: Η γιορτή – έκπληξη στον Περισσό (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Αλέκα Παπαρήγα, πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ και οι σύντροφοί της δεν ξέχασαν να της ευχηθούν.
Της ετοίμασαν μια γιορτή – έκπληξη στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό όπου βρέθηκε η 80χρονη πλέον κ. Παπαρήγα.
Οι σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα της ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά», να είναι γερή και δυνατή στους αγώνες που έρχονται,
Αδιάψευστος μαρτυρας η φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr και δείχνει ότι το κλίμα ήταν πολύ ζεστό με πολλά χαμόγελα.
