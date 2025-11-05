Η… ζημιάρα καραμέλα του Αυγενάκη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια καραμέλα έφερε τα πάνω κάτω στην Εξεταστική Eπιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πυροδοτώντας απίστευτη ένταση.
Ο λόγος, η καραμέλα που θέλησε να φάει ο Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη διάρκεια που του υπέβαλλε ερωτήσεις ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
Αλ. Αυλωνίτης: Όταν σας ρωτάνε κύριε μάρτυρα να μην μασάτε. Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια…
Ο βουλευτής ανέβασε πολύ τους τόνους φωνάζοντας προς τον Λευτέρη Αυγενάκη.
Αλ. Αυλωνίτης: Με ακούτε; Μην μασάτε όταν σας ρωτάω. Ξέρετε πόση ώρα είμαστε εδώ;
Ο πρώην υπουργός του έδειξε το πακέτο με τις καραμέλες με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη να διαμαρτύρεται σε πολύ έντονο ύφος.
Αλ. Αυλωνίτης: Κοιτάξτε ειρωνεία. Μου δείχνει τις καραμέλες. Είναι σωστό να γλείφει καραμέλα κύριε πρόεδρε; Βάλτε επιτέλους μια τάξη…
