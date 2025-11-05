search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Παναγιωτίδου

05.11.2025 19:00

Η… ζημιάρα καραμέλα του Αυγενάκη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

05.11.2025 19:00
avgenakis exetastiki 998- new

Μια καραμέλα έφερε τα πάνω κάτω στην Εξεταστική Eπιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πυροδοτώντας απίστευτη ένταση. 

Ο λόγος, η καραμέλα που θέλησε να φάει ο Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη διάρκεια που του υπέβαλλε ερωτήσεις ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. 

Αλ. Αυλωνίτης: Όταν σας ρωτάνε κύριε μάρτυρα να μην μασάτε. Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια…

Ο βουλευτής ανέβασε πολύ τους τόνους φωνάζοντας προς τον Λευτέρη Αυγενάκη. 

Αλ. Αυλωνίτης: Με ακούτε; Μην μασάτε όταν σας ρωτάω. Ξέρετε πόση ώρα είμαστε εδώ;

Ο πρώην υπουργός του έδειξε το πακέτο με τις καραμέλες με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη να διαμαρτύρεται σε πολύ έντονο ύφος. 

Αλ. Αυλωνίτης: Κοιτάξτε ειρωνεία. Μου δείχνει τις καραμέλες. Είναι σωστό να γλείφει καραμέλα κύριε πρόεδρε; Βάλτε επιτέλους μια τάξη… 

1 / 3